Μεξικό: Λάτρης του Χίτλερ ο δράστης που σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν στο Μεξικό και σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια, καθώς φαίνεται να είχε εμμονή με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο άνοιξε πυρ στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και τραυμάτισε αρκετούς ακόμη, πριν δώσει τέλος στη ζωή του στο σημείο της επίθεσης, κοντά στην Πόλη του Μεξικού. Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (20/04), ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν, αλλά και με τα γενέθλια του Χίτλερ.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές που επικαλείται το μεξικανικό μέσο Telediario, ο δράστης άφησε πίσω του μια παράξενη εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανιζόταν δίπλα στους Έρικ Χάρις και Ντύλαν Κλέμπολντ, που στις 15 Απριλίου 1999 μπήκαν στο σχολείο τους, το λύκειο Κολουμπάιν στο Λίτλτον του Κολοράντο και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας 12 συμμαθητές τους και έναν δάσκαλο, ενώ τραυμάτισαν 24 ακόμη άτομα, πριν αυτοκτονήσουν.

Οι δυο τους είχαν σχεδιάσει με λεπτομέρειες την σφαγή, φροντίζοντας μάλιστα να προκαλέσουν και έκρηξη σε άλλο σημείο για να τραβήξουν εκεί την προσοχή των αρχών.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο δράστης είχε στο παρελθόν φωτογραφηθεί να χαιρετά ναζιστικά, ενισχύοντας την εικόνα ενός ακραία ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου με επικίνδυνες ιδεολογικές εμμονές.