MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καστοριά: Ανήλικος τραυματίστηκε σε σφοδρό τροχαίο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός παιδιού σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, Καστοριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ΕΡΤ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από την Τροχαία, δύο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που στο ένα όχημα ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι, ενώ το δεύτερο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας επιβάτης, ένα παιδί μικρής ηλικίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον μικρό τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Οι τραυματισμοί του χαρακτηρίζονται ελαφροί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυρίως για την παροχή των πρώτων βοηθειών και για προληπτικούς λόγους. Παρά το γεγονός, ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όσον αφορά τους επιβαίνοντες και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έρευνα το τμήμα Τροχαίας Καστοριάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο Ι.Χ. βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης.

Καστοριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Φρίκη στη Βρετανία: Ομόφυλο ζευγάρι κακοποίησε σεξουαλικά μέχρι θανάτου βρέφος 13 μηνών και το βιντεοσκόπησαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Προετοιμάζεται για τον μεγάλο πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης για τα 59 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου: Τα αγαθά της Δημοκρατίας δεν είναι αυτονόητα, σύγχρονη απειλή ο φτηνός λαϊκισμός του ψέματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χαϊδάρι: “Είδα σοβάδες, όχι σπασμένο κάγκελο”, λέει ο γγ του υπ. Παιδείας για το μπαλκόνι του σχολείου που έπεσε η 13χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δένδιας: Πενήντα εννέα χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απογοητευτική η εικόνα του Θερμαϊκού – Σκουπίδια, φύκια και… ηλεκτρικά πατίνια επιπλέουν στη θάλασσα – Βίντεο και φωτογραφίες