Φάμελλος για 21η Απριλίου: Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό, σε όποια μορφή κι αν εμφανιστεί

«Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό, σε όποια μορφή κι αν εμφανιστεί, και να τσακίσουμε κάθε νεοφασιστικό μόρφωμα», διαμηνύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του, με αφορμή τη «μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου».

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, η υποβάθμιση των θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών και τα πολλαπλά κυβερνητικά σκάνδαλα διαφθοράς», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Φάμελλου

«Η μαύρη επέτειος της 21ης Απριλίου είναι μια διαρκής υπενθύμιση των αξιών της Δημοκρατίας, αλλά και των κινδύνων και των απειλών κατά αυτής.

Η εφιαλτική μνήμη της δικτατορίας και της τραγωδίας της Κύπρου, αλλά και η θαρραλέα αντίσταση του αντιδικτατορικού αγώνα των Ελλήνων και των Ελληνίδων και του ηρωικού φοιτητικού κινήματος, είναι μηνύματα και παρακαταθήκη για το σήμερα.

Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται. Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας, που απαιτεί εγρήγορση και διαρκή αγώνα.

Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, η υποβάθμιση των θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών και τα πολλαπλά κυβερνητικά σκάνδαλα διαφθοράς.

Και η κληρονομιά όλων μας από την αυτοθυσία των αγωνιστών είναι η μάχη για μια δίκαιη Πολιτεία με ισχυρή Δημοκρατία, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, σύγχρονο Κράτος Δικαίου και θεσμούς, που θα υπηρετούν τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Και η καλύτερη ζωή για όλους απαιτεί πολιτική ανατροπή και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα ενισχύσει και θα θωρακίσει τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Το σκοτάδι της 21ης Απριλίου και ο ηρωικός αντιδικτατορικός αγώνας του λαού μας, μας δεσμεύουν στον καθημερινό αγώνα να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τον αυταρχισμό, σε όποια μορφή κι αν εμφανιστεί, και να τσακίσουμε κάθε νεοφασιστικό μόρφωμα».