Μαρία Ιωαννίδου: Είμαι αδικημένη στη δουλειά, αν και είμαι ταλαντούχα, έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, με ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεών της στο TikTok να προκαλεί συζητήσεις. Η ηθοποιός δήλωσε «αδικημένη» στη δουλειά, αφού όπως είπε, δεν της έγιναν προτάσεις ανάλογες του ταλέντου της. Τόνισε πως είναι «character» και θα έπρεπε να έχει θέση σε κάποιο από τα σίριαλ που προβάλλονται στην τηλεόραση.

Στο απόσπασμα του βίντεο, η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρει: «Είμαι αδικημένη στη δουλειά. Είμαι ταλαντούχα. Τόσα χρόνια είμαι, γιατί να μην το πω; 40 χρόνια και… Από έξι ετών είμαι. Ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα; Δηλαδή μετά το “Μην ψαρώνεις”, που έκανε επιτυχία, δεν μου κάνανε ούτε μία πρόταση», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας με τον τρόπο της αναφορά στην ηλικία της.

«Έχω θυσιάσει πάρα πολλά, έχω θυσιάσει τη μαμά μου. Δηλαδή η μαμά μου πέθαινε από καρκίνο και μου λέει “κοριτσάκι μου, μη φύγεις”. Λέω, “μαμά, πρέπει να φύγω… είναι η Μελίνα Μερκούρη κάτω!”. Άκου τι είπα. Και η μαμά μου πέθαινε», περιέγραψε.

Κλείνοντας, η Μαρία Ιωαννίδου τόνισε ότι αξίζει να βρίσκεται στην τηλεόραση, σημειώνοντας πως μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

«Έχω δώσει πάρα πολλά σε αυτή τη δουλειά, έχω πάρει λιγότερα. Εγώ έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση. Είμαι character. Μπορώ να κάνω τη μάνα, τη θεία, τη γιαγιά… και μπορώ να κάνω και τη νέα και την ωραία», κατέληξε η Μαρία Ιωαννίδου.