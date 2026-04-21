Χαϊδάρι: “Είδα σοβάδες, όχι σπασμένο κάγκελο”, λέει ο γγ του υπ. Παιδείας για το μπαλκόνι του σχολείου που έπεσε η 13χρονη

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι, το πρωί της Δευτέρας (20/4).

Η ανήλικη υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Τι λέει ο γγ του υπ. Παιδείας για το σχολείο

Αναφερόμενος στο 7ο Γυμνασίο Χαϊδαρίου όπου συνέβη το περιστατικό ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ έκανε λόγο για ένα παλιό, αλλά συντηρημένο σχολείο. Όπως υπογράμμισε το θέμα είναι υπό διερεύνηση και από τα αποτελέσματα θα εξαχθούν συμπεράσματα.

Επιθυμία όλων μας είναι να επανέλθει το παιδί στο φυσιολογικό του περιβάλλον, τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Συνδέσεις». «Δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες», ανέφερε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

«Το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο. Είδα κάτι σοβάδες. Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, αλλοιωμένο. Κάθε χρόνο γίνονται επισκέψεις του Δήμου κι αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνω το μέρος του Δήμου», είπε ο κ. Παπαδομαρκάκης, επισημαίνοντας ότι επιβάλλεται να γίνονται συντηρήσεις από τους δήμους. «Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε», ανέφερε.

«Πρέπει να δούμε πώς ακριβώς και τι πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν προδιαγραφές αλλά κάθε φορά, ακόμα και με τους σεισμούς αλλάζουν οι κανονισμοί. Όλα σχολεία έχουν ελεγχθεί. Εγώ τουλάχιστον, όταν ήμουν υπεύθυνος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είδα ότι όλες οι σχολικές μονάδες είχαν ελεγχθεί», ανέφερε.

Ο κ. Παπαδομαρκάκης τόνισε ότι όλοι αντέδεαν άμεσα και η σχολική νοσηλεύτρια και οι εκπαιδευτικοί ούτως ώστε να γίνει η μεταφορά της μαθήτριας με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και από εκεί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία.

Σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είδαν την πτώση, αλλά και στους εκπαιδευτικούς ανέφερε: «Είμαστε σε επαφή με τους γονείς. Η υπουργός Παιδείας χθες επισκέφθηκε δύο φορές το νοσοκομείο όπως και η διευθύντρια εκπαίδευσης και ψυχολόγοι. Ήδη έχουμε βάλει για τα παιδιά υποστήριξη από ομάδα της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης με σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και επίσης από το ΚΕΔΑΣΥ».

«Δεν μπορούμε να πούμε με λόγια πώς ακριβώς έγινε το συμβάν. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή και να ευχηθούμε είναι να είναι καλά η μικρή μας. Να επανέλθει γρήγορα πίσω και να μην συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα», είπε κλείνοντας ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης.