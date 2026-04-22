Ιάσονας Μανδηλάς: Όταν έχεις δεχθεί μπούλινγκ επειδή είσαι γκέι, δε σκέφτεσαι την πρόταση γάμου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο παραχώρησε ο Ιάσονας Μανδηλάς.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του πριν λίγες εβδομάδες στο ταξίδι τους στην Πράγα αλλά και στη συγκινητική αντίδραση των γονιών του.

«Μέσα σε έναν χρόνο παραιτήθηκα απ’ τη δουλειά που ήμουν, από ένα μεγάλο show, έφυγα στο εξωτερικό, είδα πράγματα, ξεκίνησα ψυχολόγο. Με το που ξεκίνησα ψυχολόγο θέλω να σου πω, μετά από ένα μήνα, γνώρισα τον Ηρόδοτο. Και λες “Ααα, εγώ κοίταζα προς τη λάθος κατεύθυνση”. Είναι τέλειος ο τρόπος βασικά που γνωριστήκαμε, γιατί κοιταχτήκαμε στο μετρό. Και τον βλέπω απέναντι και λέω “καλέ… μπράβο του”», είπε αρχικά ο Ιάσονας Μανδηλάς.

Ο Ιάσονας Μανδηλάς είπε στη συνέχεια: «Η πρόταση γάμου είναι μία στιγμή που ξέρεις, σαν gay άνθρωπος δεν το φαντάζεσαι ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όταν δέχεσαι bullying όταν είσαι μικρός στο σχολείο, τα τελευταία πράγματα που σκέφτεσαι είναι πού θα κάνω πρόταση γάμου πάνω σε μια γόνδολα στα ποτάμια στην Πράγα. Δεν υπάρχει σαν σενάριο.

Και σου λένε ότι δεν… αυτό όλο το “κανονικό” δεν μπορείς πολύ να το ‘χεις. Και φάνηκε αυτό, γιατί λες “ναι νομικά μια χαρά, καλυμμένοι είμαστε τώρα”, αλλά ένα βίντεο από μια τέτοια, της τέτοιας, πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά viral, και το ποστάρανε και είχε hate comments».

Ο Ιάσονας Μανδηλάς ανέφερε επίσης: «Εμένα πιο πολύ με σόκαρε ο μπαμπάς μου! Η μαμά μου, μια χαρά και φασαρία πάντα, όλη την ώρα αγκαλιές και κλάματα, η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση… Ο μπαμπάς μου, που γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε; Και πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του κάνει “Τώρα είμαστε οικογένεια”. Κι εγώ ήμουν “Ε, εντάξει, τέλεια”. Κλάμα. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα και τους χρωστάω τα πάντα».