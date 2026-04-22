Φρουροί της Επανάστασης: Κατέλαβαν δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα τους και το ελληνόκτητο που χτύπησαν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν δύο πλοία επειδή παραβίασαν τους θαλάσσιους κανόνες στα Στενά του Ορμούζ και τα μετέφεραν στις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, οι Φρουροί της Επανάστασης τα πλοία, τα οποία είναι MSC Francesca και Epaminondas, κρατήθηκαν για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.