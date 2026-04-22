Φρουροί της Επανάστασης: Κατέλαβαν δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα τους και το ελληνόκτητο που χτύπησαν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν δύο πλοία επειδή παραβίασαν τους θαλάσσιους κανόνες στα Στενά του Ορμούζ και τα μετέφεραν στις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, οι Φρουροί της Επανάστασης τα πλοία, τα οποία είναι MSC Francesca και Epaminondas, κρατήθηκαν για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκαν πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Στενά Ορμούζ Φρουροί της Επανάστασης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Μήλo ή πορτοκάλι: Ποιο φρούτο είναι καλύτερο για το σάκχαρο;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης: Δίχως τον Άντζουσιτς στο Περιστέρι – Αναλυτικά η αποστολή

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση καλλωπισμού στον άξονα της Γούναρη – Βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα έχει ήδη δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των πολιτών – Αιχμές για το 112

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Δημαρέλος για το πρόστιμο σε μουσικούς: Είμαστε υπέρ των συστάσεων και όχι υπέρ των προστίμων