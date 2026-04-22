Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν με κλεμμένη μηχανή που δεν είχε πινακίδες

Δικογραφία σε βάρος ενός νεαρού αλλοδαπού για κλοπή σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατελήφθη χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας να επιβαίνει σε δίκυκλο που είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από χωριό της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι, το όχημα στερείτο στοιχείων κυκλοφορίας και πινακίδων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.