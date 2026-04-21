Ηλίας Βαλάσης: Αν πιστεύεις στον Θεό, ακούγεσαι παράξενος

THESTIVAL TEAM

Ο Ηλίας Βαλάσης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» με αφορμή την παράσταση «Άγριος Σπόρος» που μετά την Αθήνα θα συνεχίσει τη διαδρομή της στη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την πίστη του στον Θεό, αλλά και για τη γυναίκα του.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που λατρεύουμε, είναι ένας άλλος πλανήτης. Η παράσταση πραγματεύεται την αδικία και τα στερεότυπα», είπε αρχικά ο Ηλίας Βαλάσης.


Και συνέχισε: «Τυχόν αδικίες τις αφήνω πάνω και Αυτός τα φτιάχνει όπως πρέπει. Εγώ είμαι και λίγο παράξενος. Αν πιστεύεις στον Θεό και τα αφήνεις σε αυτόν, ακούγεσαι παράξενος. Η πίστη είναι παράξενη τη σημερινή εποχή.

Όποιος δουλεύει, ξέρει τι τον περιμένει. Όταν καταπιάνομαι με κάτι, θέλω να είναι τέλειο. Αυτό πάντα έχει αποδοχή. Και σε αυτούς που δεν σε γουστάρουνε, μπορεί κάποιος να μην σε θέλει καθόλου σαν άνθρωπο, αλλά θα του κάνεις τη δουλειά του, οπότε “πάρε αυτόν, σου κάνει τη δουλειά σου”».

Ο Ηλίας Βαλάσης, τέλος, αναφέρθηκε και στη γυναίκα του: «Πέρα από τη δουλειά, είμαι χύμα σε όλα τα άλλα. Η γυναίκα μου περνάει δύσκολα και παρ’ όλα αυτά, όταν γυρίζω σπίτι, με αγκαλιάζει. Λατρεύω τη γυναίκα μου, αλλά και να μη μου άρεσε πια, βλέποντας όλο αυτό που κάνει, θα έσκυβα το κεφάλι και αναγκαστικά θα έλεγα “σκασμός».

Ηλίας Βαλάσης

