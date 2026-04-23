MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Επιστρέφει από σήμερα στη ΔΕΘ η Ανθοέκθεση γεμάτη χρώματα, αρώματα και δημιουργικές ιδέες

|
THESTIVAL TEAM

Η Ανθοέκθεση 2026 επιστρέφει δυναμικά από σήμερα στον χώρο της ΔΕΘ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των φυτών, των λουλουδιών και της σύγχρονης κηποτεχνίας.

Από την Πέμπτη 23/4/2026 έως την Κυριακή 10/5/2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα και δημιουργικές ιδέες για τον κήπο, το μπαλκόνι και κάθε πράσινη γωνιά. Παραγωγοί, φυτωριούχοι και επαγγελματίες του χώρου παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και αρωματικών φυτών.

Η Ανθοέκθεση αποτελεί χρόνια τώρα θεσμό για τη Θεσσαλονίκη και σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τη φύση και την ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί την ομορφιά της άνοιξης!

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 21.00
Είσοδος Ελεύθερη
Δωρεάν Πάρκινγκ στον χώρο της ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

