Βραδιά παράδοσης και μουσικής στην Ανθοέκθεση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Η Ανθοέκθεση 2026 συνεχίζεται δυναμικά το Σάββατο 25 Απριλίου, με μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική. Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης προσκαλεί τους δημότες σε ένα πρόγραμμα που τιμά τις ρίζες, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Πρώην Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος».

Στις 21:00 ξεκινά επίσημα το πολιτιστικό πρόγραμμα στη σκηνή της Ανθοέκθεσης, με παραδοσιακούς χορούς Γεωργίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Γεωργία». Θα ακολουθήσουν ποντιακοί χοροί από τον Σύλλογο «Αναγέννηση Αγίου Νεκταρίου» και παραδοσιακοί χοροί από τον Σύλλογο «Το Καϊστρι». Η βραδιά θα συνεχιστεί με δεύτερη εμφάνιση ποντιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», δημιουργώντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό παραδόσεων και πολιτιστικών στοιχείων.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα ζεστό μουσικό ταξίδι από τον Σταύρο Ακτίνη και την καλλιτεχνική του συντροφιά, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, συνύπαρξης και καλής διάθεσης.

Η Ανθοέκθεση δεν είναι μόνο μια γιορτή της φύσης, αλλά και μια μεγάλη πολιτιστική συνάντηση που ενώνει την κοινότητα.

Είσοδος ελεύθερη.

