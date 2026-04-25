MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βραδιά παράδοσης και μουσικής στην Ανθοέκθεση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

|
THESTIVAL TEAM

Η Ανθοέκθεση 2026 συνεχίζεται δυναμικά το Σάββατο 25 Απριλίου, με μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά αφιερωμένη στους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική. Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης προσκαλεί τους δημότες σε ένα πρόγραμμα που τιμά τις ρίζες, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Πρώην Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος».

Στις 21:00 ξεκινά επίσημα το πολιτιστικό πρόγραμμα στη σκηνή της Ανθοέκθεσης, με παραδοσιακούς χορούς Γεωργίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Γεωργία». Θα ακολουθήσουν ποντιακοί χοροί από τον Σύλλογο «Αναγέννηση Αγίου Νεκταρίου» και παραδοσιακοί χοροί από τον Σύλλογο «Το Καϊστρι». Η βραδιά θα συνεχιστεί με δεύτερη εμφάνιση ποντιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», δημιουργώντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό παραδόσεων και πολιτιστικών στοιχείων.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα ζεστό μουσικό ταξίδι από τον Σταύρο Ακτίνη και την καλλιτεχνική του συντροφιά, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, συνύπαρξης και καλής διάθεσης.

Η Ανθοέκθεση δεν είναι μόνο μια γιορτή της φύσης, αλλά και μια μεγάλη πολιτιστική συνάντηση που ενώνει την κοινότητα.

Είσοδος ελεύθερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

ΗΠΑ: 2χρονος έκλεψε τις εντυπώσεις στο Οβάλ Γραφείο – Ο Τραμπ μιλούσε και ο μικρός είχε ξαπλώσει στο χαλί – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 ώρες πριν

Σεισμός στο Λασίθι: Συνολικά 51 δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τα 5,7 Ρίχτερ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

“Ναι” από τον Παπαστεργίου στην πρόταση Μαρινάκη για ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Δώρα Χρυσικού για τον καρκίνο: Πήρα την αδελφή μου και της είπα “επειδή μάλλον θα πεθάνω να προσέχεις τη μαμά”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση για τη “δικτατορία της μουτζούρας” στον ιστορικό άξονα της Δ. Γούναρη – “Όσο θα γράφουν εμείς θα σβήνουμε” – Βίντεο & φωτό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τέλος εποχής για 130 απαρχαιωμένα λεωφορεία του ΟΑΣΘ – Αδειάζει το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης – Βίντεο