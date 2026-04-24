Ο Δήμος Παύλου Μελά τίμησε τον Γιώργο Κούδα και εκατοντάδες διακριθέντες αθλητές – Δείτε εικόνες

Ο Δήμος Παύλου Μελά τίμησε τον κορυφαίο βετεράνο ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, Γιώργο Κούδα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της ετήσιας αθλητικής εκδήλωσης «Τήνελλα Καλλίνικε».

Μικροί και μεγάλοι γέμισαν χθες το ΔΑΚ Σταυρούπολης «Λάζαρος Παπαδόπουλος», για να χειροκροτήσουν τον εμβληματικό ηγέτη που έγραψε ιστορία φορώντας σε ολόκληρη την καριέρα του την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες, που διακρίθηκαν το 2025 σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με επιτυχίες σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και πανελλήνιο επίπεδο.

Τιμήθηκε επίσης ο Φοίνικας Πολίχνης, ένας σύλλογος με 71 χρόνια ιστορίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, με δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, ανέβηκε από την Α’ του τοπικού πρωταθλήματος σε εθνική κατηγορία και σε λίγες ημέρες θα διεκδικήσει, το κύπελλο της ΕΠΣΜ.

«Στο πρόσωπο του «Μεγαλέξανδρου» του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιώργου Κούδα, τιμούμε την ιστορία του ΠΑΟΚ, τη διαδρομή, τις ρίζες, το αποτύπωμα που άφησε στον σύλλογο και στην πόλη. Τιμούμε τη σημαία, ένα σύμβολο που ύψωσε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του ΠΑΟΚ. Ένας αιώνας ιστορίας που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη ρίζωσε στην προσφυγιά και ανδρώθηκε μέσα από την εργατιά και τον μόχθο της Θεσσαλονίκης», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

Σχετικά με τους αθλητές που διακρίθηκαν ανέφερε ότι «ο Δήμος Παύλου Μελά είναι ένας τόπος που έχει μεγάλη αθλητική παράδοση. Έχει αναδείξει αθλητές, ομάδες, έχει γευτεί νίκες, έχει πολλές συμμετοχές και σημαντικά αθλητικά πεπραγμένα. Γι αυτό επενδύει καθημερινά στις υποδομές, στα κλειστά γυμναστήρια, στα μεγάλα γήπεδα και στους αθλητικούς χώρους της γειτονιάς».

«Αποδίδουμε τιμή στον τεράστιο Γιώργο Κούδα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Θεσσαλονίκης και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βραβεύουμε αθλητές και ομάδες του τόπου μας, για τη διάκριση, την αφοσίωση, την προσπάθεια και το ήθος», τόνισε ο εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητισμού, Κώστας Γεροντίδης.