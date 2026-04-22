Ρένος Χαραλαμπίδης: Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του “μην παντρευτείτε”, αυτό είναι μια παρηγοριά για εμένα

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show», που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (21-04-2026) και προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής του. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να μην παντρευτεί, στη συμμετοχή του στο «YFSF» και στα λάθη που έκανε στο πέρασμα των χρόνων και μετάνιωσε. Όπως είπε, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, πολλά πράγματα θα τα έκανε διαφορετικά.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε αρχικά στο «The 2night Show» για τη συμμετοχή του στο YFSF και ανέφερε πως «Την Κυριακή το βράδυ αποφάσισα να μην έχω τηλεοπτικό λόγο, γιατί πιστεύω ότι το κοινό έχει ανέβει σε επίπεδο και το έχει ανάγκη αυτό. Ο Σάκης έχει ευαισθησίες και ποιότητες, που νομίζει ότι δεν ταιριάζουν με το προφίλ που έχει σαν καλλιτέχνης, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι πιο βαθύ. Κάποια στιγμή, όσο περνάνε τα χαίρομαι και ανεβαίνουμε πίστες, πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να εκπλήξουν το κοινό με κάτι άλλο».

Επιπλέον, ο Ρένος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι «Αποφάσισα από ένα σημείο της ζωής μου να ξεφορτωθώ τα περιττά βάρη, όπως το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμένα. Ένα δεύτερο περιττό βάρος είναι να αποδείξω ότι είμαι κάτι και ένα τρίτο βάρος είναι το χρήμα Τα έβαλα κάτω και είδα ότι είμαι υπερκαλυμμένος. Πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Έχω λίγες επιθυμίες που οικονομικά μπορώ να τις πραγματοποιήσω. Οι πολλές επιθυμίες είναι για τα κορόιδα και για τους ψυχοπνευματικά φτωχούς» ανέφερε ο ηθοποιός.

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε πως «Υπάρχουν πολλά που έχω μετανιώσει επειδή δεν τα έχω κάνει. Εγώ χρησιμοποιώ τις μετάνοιές μου σαν εργαλεία. Δεν είμαι από αυτούς που λένε πως αν ξαναζούσα θα έκανα τα ίδια λάθη. Υπάρχουν πολλά λάθη να γίνουν. Δε θα έκανα τα ίδια, θα είχα μεγαλύτερη φαντασία. Από τη στιγμή που έκανα όμως τα λάθη μου, ας βγάλω ένα κέρδος. Λέμε πως με τρομάζει η βλακεία. Η δικιά μου βλακεία που δεν τη βλέπω, να δεις πώς με τρομάζει. Δεν με κρίνω για να με μισήσω. Καταρχήν είμαι θνητός, πεπερασμένος και θα κάνω λάθη».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τους λόγους που δεν παντρεύτηκε, λέγοντας ότι «Πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα. Και ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Στα 55 προς 56 μου, σκεπτόμενος ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός, διότι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς λέει στους μαθητές του: “μην παντρευτείτε” και ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορίνθιους, λέει: “Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε. Να αφιερώσετε τη ζωή στον Θεό” όπως το εννοούσαν εκείνη την εποχή. Αυτά είναι παρηγοριές για εμένα».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Οι γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή μου, όταν τους μιλάω μου μιλάνε με μεγάλη τρυφερότητα και με μεγάλη αναγνώριση. Συνήθως ακούω μια φράση από πρώην: “Ρένο συγγνώμη, σε παρεξήγησα”. Εγώ έχω έναν διχασμό ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική. Εγώ στη ζωή μου είμαι ένας νοικοκύρης, συγκροτημένος, μαζεμένος. Είμαι ένας τρελός καλλιτέχνης στο επάγγελμα, στο πλατό. Μέχρι μια γυναίκα να καταλάβει αυτήν την ισορροπία έχει χαθεί το παιχνίδι μεταξύ μας. Αυτό που αναζητάω και δεν το βρήκα ποτέ ήταν η γαλήνη και όχι η σύγκρουση μέσα στο σπίτι. Πολλά ζευγάρια θεωρούν πολύ σέξι να τσακώνονται. Εγώ όταν το βλέπω αυτό, δε θέλω να μπω στο σπίτι».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε πως «Τώρα που πια μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου προς τα μέσα και προς τα πίσω, από μικρός είχα ένα μικρό σύμπλεγμα κατωτερότητας, το οποίο με βοήθησε πολύ στη ζωή μου. Χάρη σε αυτό το μικρό σύμπλεγμα κατωτερότητας κατάφερα να δώσω μεγάλες μάχες για να το ξεπεράσω και να το βλέπω μακρινό. Αλλά καμιά φορά, για να εξισορροπήσω αυτό το πολύ γλυκό σύμπλεγμα, ήμουν λίγο υπερφίαλος και μου φαίνονται πολύ χαριτωμένα όλα αυτά αλλά πια, επειδή κατάφερα τους στόχους μου, ηρέμησα. Τώρα νιώθω βολικά με τον εαυτό μου».

«Ο Ρένος στα 55 του είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, γιατί ξέρω τι είναι η φήμη, η τέχνη, η δόξα. Όλα αυτά τα χαζά. Ξέρω τι είναι η αγάπη και δε θέλω να ξέρω τι είναι το μίσος. Θέλω να ξέρω πόσο σωστά έγιναν όλα στη ζωή μου και επίσης ότι έχω την ανθισμένη ωριμότητα» τόνισε καταληκτικά ο ηθοποιός.