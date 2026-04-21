Ηράκλειο: Το σημείο όπου αυτοπυροβολήθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, ενώ ο 39χρονος πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα (21/4) έξω από ξωκλήσι κοντά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συγγενείς, καθώς και οι αρμόδιες αρχές που πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του αυτόχειρα αλλά και για ενδεχόμενα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν και να οδηγήσουν στην εντοπισμό της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ο 39χρονος χθες (20/04) είχε προσαχθεί και βρισκόταν μέχρι τα ξημερώματα στην Ασφάλεια Ηρακλείου για την υπόθεση εξαφάνισης της Ελευθερίας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, πως ο άνδρας είχε ένα σημάδι στο πρόσωπο.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι με την 43χρονη έχουν χωρίσει και ότι έχει προχωρήσει τη ζωή του. Ανέφερε μάλιστα πως τόσο η ίδια όσο και εκείνος έχουν νέους συντρόφους.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι έκανε την 19η Απριλίου, ημέρα εξαφάνισης της 43χρονης, υποστήριξε πως ήταν βόλτα με τη μηχανή.

Λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης Ελευθερίας εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του.

Η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης παίρνει πλέον νέα τροπή και εξελίσσεται σε θρίλερ, με τις αστυνομικές αρχές να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις έρευνες για τον εντοπισμό της και να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο σύνδεση με την αυτοκτονία του 39χρονου.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου η 43χρονη είχε δικαστήριο στο οποίο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Από την 19η Απριλίου, οπότε και αγνοείται δεν απάντησε ποτέ στις κλήσεις και τα μηνύματα των παιδιών και της οικογένειάς της. Το στίγμα του κινητού τους, εντοπίστηκε τελευταία φορά στην ευρύτερη περιοχή του Γιούχτα, σε ακτίνα όμως πολλών χιλιομέτρων, όπου και επικεντρώνονται οι έρευνες.

Για την εξαφάνισή της, έχει ενεργοποιηθεί missing alert.