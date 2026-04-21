Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Έντι Ράμα το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 22 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωθυπουργός στις 11:00 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το απόγευμα, στις 19:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.