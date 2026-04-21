Ηρακλής: Διευκολύνσεις για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ Ηρακλής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη διευκόλυνση της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, ανακοίνωσε ότι εισάγεται νέος τρόπος εξόφλησης.

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ, ενημέρωσε ότι πλέον στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας εισήχθη δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις ισόποσες δόσεις (σε εισιτήρια διαρκείας μέχρι 500 ευρώ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διευκόλυνση της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, εισάγεται νέος τρόπος εξόφλησης.

Για εισιτήρια διαρκείας αξίας έως 500€, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με φυσική παρουσία στα γραφεία της Μίκρας.

Η παράδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της τρίτης δόσης και την έκδοση της αντίστοιχης εξοφλητικής απόδειξης.

Ο Ηρακλής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κόσμο του. Σε κάθε περίοδο, η δύναμη της ομάδας ήταν και παραμένει η στήριξη των φιλάθλων της.

Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλή να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην προσπάθεια, με την ίδια πίστη και παρουσία. Η στήριξή σας αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της επόμενης ημέρας του συλλόγου.

Μαζί συνεχίζουμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου: Είμαι αδικημένη στη δουλειά, αν και είμαι ταλαντούχα, έπρεπε να παίζω στην τηλεόραση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Γροθιά στο στομάχι” τα λόγια της μητέρας της Μυρτούς – “Είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, έχασα τη ζωή μου”

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

110+ δημιουργοί στη ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά χειροποίητων έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Ενότητα, σοβαρότητα και σταθερό τιμόνι χρειάζεται η Ελλάδα του 2030

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα που έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ – Τραυματίστηκε αστυνομικός