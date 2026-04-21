Ηρακλής: Διευκολύνσεις για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Ηρακλής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για τη διευκόλυνση της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, ανακοίνωσε ότι εισάγεται νέος τρόπος εξόφλησης.

Η «κυανόλευκη» ΠΑΕ, ενημέρωσε ότι πλέον στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας εισήχθη δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις ισόποσες δόσεις (σε εισιτήρια διαρκείας μέχρι 500 ευρώ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη διευκόλυνση της αγοράς εισιτηρίων διαρκείας, εισάγεται νέος τρόπος εξόφλησης.

Για εισιτήρια διαρκείας αξίας έως 500€, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής με μετρητά σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με φυσική παρουσία στα γραφεία της Μίκρας.

Η παράδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της τρίτης δόσης και την έκδοση της αντίστοιχης εξοφλητικής απόδειξης.

Ο Ηρακλής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κόσμο του. Σε κάθε περίοδο, η δύναμη της ομάδας ήταν και παραμένει η στήριξη των φιλάθλων της.

Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλή να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην προσπάθεια, με την ίδια πίστη και παρουσία. Η στήριξή σας αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της επόμενης ημέρας του συλλόγου.

Μαζί συνεχίζουμε».