Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα), συνέδραμαν σήμερα (21/04) στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο με μεταγωγικό αεροσκάφος της ΠΑ και με τη συμμετοχή προσωπικού της ΔΕΠ— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) April 21, 2026
Δείτε το βίντεο εδώ:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
