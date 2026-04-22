Βουλή: Απουσίες και λάθη εκ παραδρομής στην ψηφοφορία για τις 13 άρσεις ασυλίας βουλευτών

Κατά τη σημερινή ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή, στην οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αναφορικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραγωγούς το 2021, απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές.

Τρεις από τη ΝΔ, (Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης), πέντε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, (Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Παύλος Σαράκης, Γιώργος Ασπιώτης, Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σημειώνεται ότι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας.

Οι δύο βουλευτές που καταψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ανήκαν στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα η οποία ωστόσο ψήφισε υπέρ της δικής της ασυλίας καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Άλλα δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που σημειώθηκαν στην ψηφοφορία αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε «παρών» για τη δική του ασυλία, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε -κατά λάθος όπως διευκρίνισε- τον εαυτό του.

Σύσσωμη πάντως η αντιπολίτευση υπερψήφισε όλες τις άρσεις ασυλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

