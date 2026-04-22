Μίλτος Πασχαλίδης: Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό

THESTIVAL TEAM

«Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια» είπε μεταξύ άλλων ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις ώρες που εμφανίζονται οι καλλιτέχνες στα μπουζούκια.

«Έχω μια αστεία φοβία με τις μέλισσες και τις σφήκες, δεν θέλω να με περιτριγυρίζουν», είπε αρχικά ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης είπε στη συνέχεια: «Πραγματική μου φοβία είναι η απώλεια των ανθρώπων που αγαπώ. Είμαι χαζομπαμπάς, η μεγάλη μου κόρη είναι 17 και η μικρή 5,5. Με τη γυναίκα μου είμαστε 12 χρόνια μαζί και είμαστε ερωτευμένοι.

Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό! Είναι απάνθρωπες οι ώρες που τραγουδούν στα μπουζούκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε και να τραγουδάμε στη 01:00. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Άμα βγούμε στις 21:00, δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι;».

