Σύντροφος 19χρονης Μυρτώς: Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες το μοιραίο βράδυ, δεν ισχύει ότι με προσκάλεσε στο δωμάτιο

Περιορισμένη και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο χαρακτήρισε την επικοινωνία που είχε με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ ο σύντροφός της, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, οι μεταξύ τους επαφές ήταν «τυπικές», εξηγώντας ότι επρόκειτο για τη συνηθισμένη επικοινωνία που θα είχε ένα ζευγάρι. «Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες, όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι του, θα της έστελνε μήνυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική συνομιλία μεταξύ τους. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν εκείνη του είπε ότι τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι, μωρέ. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είπε.

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι είχε αφήσει τη 19χρονη μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια, αναφέροντας πως αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε κάποια πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με τους τρεις. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», κατέληξε.