ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της United Airlines με 159 επιβάτες μετά από υποψία για βόμβα – Δείτε βίντεο

Μια αναπάντεχη περιπέτεια έζησαν 159 επιβάτες σε πτήση της United Airlines από το Σικάγο προς τη Νέα Υόρκη, καθώς ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πίτσμπουργκ, όταν επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στο πιλοτήριο προκάλεσε φόβους για πιθανή βόμβα, οδηγώντας στην εκκένωση του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει το businessinsider.com, το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου στα μισά της διαδρομής, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αιφνίδια στροφή προς τα νότια και άλλαξε πορεία προς το Πίτσμπουργκ, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της υπηρεσίας Flightradar24.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.

«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο πιλότος δήλωσε ότι το ηχητικό σήμα επαναλαμβανόταν κάθε δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την καταγραφή από το πιλοτήριο.

Η ανακοίνωση του FBI

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ γνωστοποίησε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα «απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ειδικοί πράκτορες του FBI και τεχνικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρίσκονταν στο σημείο και συντόνιζαν τις ενέργειες με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομική διεύθυνση της κομητείας Allegheny ανακοίνωσε ότι η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποίησε έλεγχο στο αεροσκάφος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων (K9), χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε το επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

Επιβεβαιώθηκε το ζήτημα ασφαλείας

Η United Airlines και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η εκτροπή της πτήσης έγινε λόγω πιθανής ανησυχίας για ζήτημα ασφάλειας.

«Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε διαφορετικό αεροσκάφος με προορισμό το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης και αναχώρησαν στις 4:24 μ.μ. (τοπική ώρα)», ανέφερε η United σε ανακοίνωσή της.

ΗΠΑ

