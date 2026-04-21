ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι θα ευνοήσει τις εταιρίες που δεν θα ζητήσουν επιστροφή των παράνομων δασμών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι «θα θυμάται» τις εταιρείες που δεν ζήτησαν να αποζημιωθούν για τους δασμούς που κατέβαλαν, οι οποίοι στη συνέχεια κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με κάποιον τρόπο θα ωφεληθούν εάν δεν υποβάλουν αίτηση για να τους επιστραφούν τα χρήματά τους.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) ξεκίνησε από χθες να δέχεται, μέσω της νέας της πύλης, αιτήματα αποζημιώσεων. Ο Τραμπ είπε στο CNBC ότι χάρηκε όταν άκουσε ότι η Apple, η Amazon και κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες δεν έχουν ζητήσει ακόμη αποζημιώσεις.

«Είναι θαυμάσιο, αν δεν το κάνουν» είπε μιλώντας τηλεφωνικά στους παρουσιαστές του καναλιού. «Αν δεν το κάνουν, θα τις θυμάμαι. Σας το λέω, επειδή επιδιώκω να κάνω ισχυρή αυτήν τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, που χαρακτήρισε την καταβολή δασμών από τις αμερικανικές εταιρείες εισαγωγών «πατριωτική ενέργεια», φάνηκε να χαρακτηρίζει «εχθρικές» εκείνες που ζητούν επιστροφή των χρημάτων τους. «Σε πολλές περιπτώσεις ο εχθρός, ο εχθρός, παίρνει τα χρήματα αυτά» είπε, αναφερόμενος φαινομενικά σε αυτές τις εταιρίες.

«Σε ανθρώπους που μισούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους δίνουμε επιταγές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι τόσο λυπηρό» πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες εταιρείες ή χώρες προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων.

Επέμεινε εξάλλου ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «θα μπορούσε να μας βοηθήσει», διατηρώντας σε ισχύ τους δασμούς που επέβαλε πέρυσι, επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 περί «εθνικής έκτακτης ανάγκης». Τον Φεβρουάριο, αφού ανακοινώθηκε η απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι υπερέβη τις εξουσίες του. Με βάση αυτήν την απόφαση όμως ο δικαστής Ρίτσαρντ Ίτον, του αμερικανικού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, διέταξε την CBP να εφαρμόσει ένα σύστημα για να διαχειριστεί επιστροφές ύψους 166 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το σύστημα, το αποκαλούμενο CAPE, λειτουργεί από τη Δευτέρα, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Οι επιστροφές δεν αναμένεται να γίνουν πριν από 60-90 ημέρες από τη στιγμή που η CBP θα αποδεχθεί το αίτημα.

Ο Ίτον έχει δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ διορία μέχρι τις 7 Ιουνίου για να ασκήσει έφεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εταιρίες ίσως χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστές αγωγές για να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους, κάτι που θα καθυστερούσε την όλη διαδικασία. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης θέλει να το κάνει όσο δυσκολότερο γίνεται», σχολίασε ο Ντέιμον Πάικ, ειδικός σε θέματα εξαγωγών στην εταιρεία BDO USA, εξηγώντας ότι με την έφεση πιθανότατα θα διακοπεί η διαδικασία επιστροφής των δασμών.

Ορισμένες μεγάλες εταιρείες, όπως οι Costco, FedEx και Mondelez μήνυσαν την αμερικανική κυβέρνηση για να διαφυλάξουν τη δυνατότητά τους να λάβουν επιστροφή των χρημάτων τους το συντομότερο δυνατόν. Άλλες, όπως οι Walmart και Amazon, δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, κάτι που θεωρείται από τους ειδικούς ως προσπάθεια να αποφύγουν την οργή του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο CNBC ότι οι εναλλακτικοί δασμοί που εξετάζει η κυβέρνησή του, βάση του άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, ίσως αποφέρουν μεγαλύτερα έσοδα από τους προηγούμενους, αλλά η διαδικασία θα είναι πιο περίπλοκη. Το άρθρο 301 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών απαιτεί τη διεξαγωγή έρευνας και δημόσιας διαβούλευσης για να επιβληθούν δασμοί. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένεται να ανακοινωθούν νέοι δασμοί πριν από τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ