Χαϊδάρι: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η ανήλικη παραμένει διασωληνωμένη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας της μετά τις πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε χθες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα πιο σοβαρά τραύματα εντοπίζονται στο κεφάλι και στον θώρακα, με το αιμάτωμα στο κεφάλι να αποτελεί το βασικό σημείο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς. Η κατάσταση της 13χρονης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή.

Κρίσιμες ώρες για την πορεία της υγείας της

Αρχικά η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις από ομάδα παιδιάτρων, νευροχειρουργών και εντατικολόγων.

Η μαθήτρια φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη, ενώ παρουσιάζει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα. Το κάταγμα της λεκάνης αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο, όταν η κατάστασή της σταθεροποιηθεί.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η πολιτεία, ενώ στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της ανήλικης. Παράλληλα, επικοινωνία με τους οικείους της είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση ανάμεσα στους γονείς και στους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι αποχώρησαν μετά το περιστατικό. Από σήμερα στο σχολείο βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την υποστήριξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών που έχουν επηρεαστεί από το σοκαριστικό γεγονός.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.