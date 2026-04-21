Θεσσαλονίκη: “Ιστορία μου” από το φωνητικό σύνολο Nefes Project και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Η νύχτα είναι έναστρη, μοναχική, φαντασμαγορική, σκοτεινή, απρόβλεπτη, ερωτική, αδιάκριτη. Η νύχτα είναι ο χρόνος της εξομολόγησης, της παραβατικότητας και της αλήθειας, που βρίσκει φωνή λίγο πριν το ξημέρωμα.

Έχοντας αναπτύξει σημαντική εμπειρία στο πολυφωνικό τραγούδι και την αφηγηματική ερμηνεία, το φωνητικό σύνολο Nefes Project παρουσιάζει την παράσταση «Ιστορία μου», και την Τρίτη 21 Απριλίου στο Θέατρο Αμαλία. Πρόκειται για ένα πολυφωνικό «μιούζικαλ» λαϊκών ασμάτων, όπου οι ανθρώπινες ιστορίες, τα πάθη και οι εξομολογήσεις ξεδιπλώνονται μέσα από φωνές που συνυπάρχουν, απογυμνώνονται, συγκρούονται, εκτονώνονται, συμφιλιώνονται.

Το λαϊκό άσμα λειτουργεί ως φορέας συλλογικής μνήμης και κοινωνικής εμπειρίας. Η δραματουργία της παράστασης χτίζεται πάνω σε εμβληματικές συνθέσεις δημιουργών του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950–1970, όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνου κ.ά., που συνομιλούν οργανικά με αποσπάσματα και εικόνες από την ποίηση και τη λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Μαξίμ Γκόρκι κ.ά. Ο διάλογος αυτός διαπραγματεύεται τον παράφορο έρωτα, την παρακμή, τη μοναξιά, την υπαρξιακή αγωνία, τη φτώχεια, τον άνθρωπο μέσα στο σύστημα, την κρυφή επιθυμία – θεματικές που αποτελούν πηγή έμπνευσης τόσο για το λαϊκό τραγούδι όσο και για την ποίηση των παραπάνω δημιουργών.

Τα τραγούδια ενορχηστρώνονται πολυφωνικά και ερμηνεύονται κυρίως a cappella από 25 φωνές, απογυμνωμένα από τη συμβατική τους μορφή, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο σώμα ως πρωταρχικό μουσικό όργανο. Παράλληλα, η ποίηση και η λογοτεχνία αποκτούν ηχητική υπόσταση μέσα από πρωτότυπες μελοποιήσεις που θυμίζουν χορικά, λειτουργώντας ως σχόλιο και συλλογικός στοχασμός και δημιουργώντας έναν επιπλέον αφηγηματικό χώρο.

Η «Ιστορία μου» επαναδιαπραγματεύεται -μουσικά- το λαϊκό τραγούδι, αντιμετωπίζοντάς το ως μια ζωντανή κοινωνική αφήγηση, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, ταυτότητας, φύλου, τάξης και μνήμης. Η νύχτα, ως βασικός δραματουργικός άξονας, αποτελεί το πέρασμα όπου οι κοινωνικοί ρόλοι ρευστοποιούνται, φωτίζοντας την αθέατη πλευρά των ανθρώπων, παρασύροντάς τους να εκφραστούν αυθεντικά και αποκαλύπτοντας την ιστορία τους.

Trailer παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=ghyMyL4mqpY

Ταυτότητα παράστασης

Τίτλος: «Ιστορία μου» – Μια πολυφωνική διαπραγμάτευση λαϊκών τραγουδιών

Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική επιμέλεια – Διδασκαλία: Έλενα Μουδίρη Χασιώτου

Φωνητικές ενορχηστρώσεις: Περικλής Βραχνός, Έλενα Μουδίρη Χασιώτου

Σύνθεση μουσικής: Κώστας Βόμβολος, Έλενα Μουδίρη Χασιώτου

Χορογραφία – Διδασκαλία κίνησης: Τάσος Παπαδόπουλος

Ενδυματολογία: Μαρία Καραδελόγλου

Φωτιστικός σχεδιασμός: Αθηνά Μπανάβα

Σκηνοθεσία trailer: Έλενα Μουδίρη Χασιώτου

Κάμερα – Μοντάζ – Φωτισμός trailer: Βαγγέλης Νεοφώτιστος

Βοηθός σκηνοθέτη trailer: Γιάννης Ιωάννου

Φωτογραφίες: Γιάννης Γκούτμαν

Γραφιστικός σχεδιασμός: Βαγγέλης Καλοχριστιανάκης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λία Κεσοπούλου

Υπεύθυνη social media: Ξανθίππη Κουτούφη

Παραγωγή: Nefes Vocal Ensemble, olipoli

Επί σκηνής – Φωνές: Nefes Vocal Ensemble

Σουζάνα Ανδρίκου, Ζαφειρένια Γεμιστού, Ελένη Γιορανίδου, Εύα Δημοκωστούλα, Δέσπω Θεοδωρίδου, Αλκυόνη Θηλυκού, Γιάννης Ιωάννου, Δέσποινα Καλανταρίδου, Χριστιάνα Καλατζόγλου, Θωμάς Καραγιάννης, Ύρια Καραμουσανλή, Αργυρώ Κουτσικούνη, Αριάνα Μανάφη, Αλίκη Μαργαρού, Τζίνα Μιξαφέντη, Μαρία Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαγιαννάκη, Αντωνία Παρασχιάκου, Βασιλική Πλευρίδη, Ελπίδα Σακαρίδου, Αναστασία Σινάνη, Σοφία Ταρσένη, Βασιλεία Τσεντικοπούλου, Ελένη Τσεντικοπούλου, Νικολέτα Φραντζεσκάκη

Ηχογραφημένη φωνή: Νίκος Κουμαριάς

Το φωνητικό σύνολο Nefes Project

Η ομάδα Nefes συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και διερευνά την ερμηνευτική δύναμη του συνόλου συνδυάζοντας τεχνικές πολυφωνίας με τον παραστατικό χαρακτήρα των τεχνών της μουσικής, του θεάτρου και του χορού. Ως σύνολο δουλεύει πάνω στον τρόπο ερμηνείας σύγχρονων διασκευών μελωδιών της παράδοσης ή πρωτότυπων συνθέσεων, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με το ρεπερτόριο αυτό, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης παράστασης.

Από την ίδρυσή της, η ομάδα Nefes έχει παρουσιάσει τις μουσικές παραστάσεις «Η Μεσόγειος Τραγουδά» και «Από τον Έρωτα στο Θάνατο» σε φεστιβάλ και χώρους όπως το Tentart Festival της Δράμας, το Cosmopolis της Καβάλας, το 3ο Handmade & Recycled Theater Festival στην Αθήνα και το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης. Το 2023 ηχογράφησε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Τον Μάιο του ίδιου έτους παρουσίασε την παράσταση ήχου «Άτακτος κόσμος» – μοτέτο για εκδοχές φωνών, στο πλαίσιο της «Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής της Πόλης», που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Tα καλοκαίρια του 2024 και 2025 παρουσίασε την παράσταση «A CAPELLA – Η σουίτα των φανταστικών όντων», σε διαφορετικές μουσικές σκηνές και ανοιχτά θέατρα της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Verdant Festival.

Επιπλέον, έχει λειτουργήσει ως ερευνητικό εργαστήριο και έχει εφαρμοστεί στο Μουσικό Χωριό Πηλίου το 2023 και το 2024, στην ομάδα «Εν δυνάμει ensemble» και στη Σικελία στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Ursino Buskers. Από το 2025 η ομάδα Nefes συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Τραγούδια της Ντροπής» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου POWER για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, 546 40, Θεσσαλονίκη (πρόσβαση με Μετρό: Στάση Ευκλείδης)

Παραστάσεις: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 21:15

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων (online προπώληση & τηλεφωνικές κρατήσεις): 16€ Κανονικό | 14€ Μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, ατέλειες)

Online προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/istoria-mou-nefes-vocal-ensemble/

Κρατήσεις θέσεων: 6955588471

Είσοδος τις μέρες των παραστάσεων: 18€