Ζώδια: Ποιοι πρέπει να φυλαχτούν από το τετράγωνο Σελήνης-Χείρωνα – Σε ποιους φέρνει δώρα

Η ημέρα για τα ζώδια σήμερα κρύβει παγίδες αλλά και δώρα. Η μετάβαση της Σελήνης από τον Καρκίνο στον Λέοντα αλλάζει το κλίμα, ενώ η Αφροδίτη ξεκινά την πορεία της στους Διδύμους, δίνοντας νέα πνοή στις κοινωνικές επαφές.

Η σύνοδος Αφροδίτης-Ουρανού λειτουργεί ως καταλύτης για ξαφνικές αλλαγές, ενώ το αποψινό Τέταρτο Σελήνης στον Λέοντα μας καλεί να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Ξεκινήστε την ημέρα με ήπια διάθεση και φροντίστε τις συναισθηματικές σας ανάγκες, καθώς μια μελαγχολία μπορεί να κάνει την εμφάνισή της. Η απλοποίηση του προγράμματός σας θα βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τις ευκαιρίες που αναδύονται. Η δημιουργική έκφραση είναι το κλειδί για το βράδυ, ενώ οι επόμενες εβδομάδες υπόσχονται έντονο φλερτ και γνωριμίες που θα σας ανανεώσουν.

Ταύρος

Αντιμετωπίστε τυχόν αρνητικές σκέψεις με υπομονή, καθώς είναι η ευκαιρία να κλείσετε οριστικά παλιούς κύκλους. Η ένωση Αφροδίτης-Ουρανού στο ζώδιό σας υπόσχεται γρήγορη ανάκαμψη και διάθεση για αλλαγές. Το σπίτι σας γίνεται το καταφύγιό σας, ενώ νέες οικονομικές προοπτικές και έσοδα θα αρχίσουν να διαφαίνονται πολύ σύντομα.

Δίδυμοι

Εστιάστε σε ανθρώπους που εκτιμούν την πραγματική σας αξία και μην αναζητάτε αποδοχή σε κύκλους που δεν σας ταιριάζουν. Η ημέρα φέρνει αποκαλύψεις για τις δυνατότητές σας. Η αυθεντικότητα είναι το όπλο σας. Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στο ζώδιό σας, ετοιμαστείτε για μια περίοδο όπου θα είστε το επίκεντρο της προσοχής.

Καρκίνος

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να γεμίσει μπαταρίες, χωρίς να νιώθετε την ανάγκη να τα προλάβετε όλα ταυτόχρονα. Μια δόση αντισυμβατικής διασκέδασης θα σας κάνει καλό και θα διευρύνει τους ορίζοντές σας. Θέστε νέους στόχους χωρίς όμως να πιέζετε τον εαυτό σας στα άκρα. Οι εσωτερικές αναζητήσεις αποδίδουν καρπούς.

Λέων

Κάντε μια ευχή που σχετίζεται με την εσωτερική σας ενδυνάμωση. Η Σελήνη εισέρχεται στο ζώδιό σας και το σύμπαν σας ωθεί να γυρίσετε σελίδα. Η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και επαγγελματικές ανατροπές μπορεί να σας εκπλήξουν θετικά. Ονειρευτείτε χωρίς περιορισμούς, καθώς η Αφροδίτη στους Διδύμους φέρνει νέο κόσμο στη ζωή σας.

Παρθένος

Μείνετε μακριά από εντάσεις και παρασκηνιακές συζητήσεις. Εστιάστε στη μοναδικότητά σας, καθώς οι πλανητικές επιρροές υπόσχονται καρμικές ανταμοιβές. Μοιραστείτε τα σχέδιά σας με άτομα που εμπιστεύεστε και μην εκπλαγείτε αν προκύψει ένας απρόσμενος συνεργάτης που θα στηρίξει έμπρακτα τα όνειρά σας.

Ζυγός

Μη φοβάστε μήπως ταράξετε τα νερά προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας. Η ανάπτυξη απαιτεί να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας. Οι πραγματικοί σύμμαχοι θα είναι δίπλα σας, ενώ θα ξεκαθαρίσει ποιοι λειτουργούν ως τροχοπέδη. Επενδύστε στην ψυχική ηρεμία και θα δείτε σημαντικές ευλογίες το επόμενο διάστημα.

Σκορπιός

Βάλτε σε τάξη τα επαγγελματικά σας και βρείτε ξανά το χαμένο κίνητρο. Στα αισθηματικά, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Μια έκπληξη στον σύντροφό σας ή μια κεραυνοβόλα νέα γνωριμία είναι πολύ πιθανά σενάρια. Θέστε ρεαλιστικούς στόχους χωρίς να σταματήσετε να κυνηγάτε τις μεταμορφώσεις που επιθυμείτε.

Τοξότης

Αφήστε πίσω αρνητικά συναισθήματα και ζήλια. Μόλις αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας φόβους, θα φτάσετε σε μεγάλα ύψη. Μια σημαντική ευκαιρία από άτομο με επιρροή μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Μη φοβηθείτε προκλήσεις εκτός των γνώσεών σας. Οι σχέσεις σας βελτιώνονται αισθητά και νέοι έρωτες γεννιούνται.

Αιγόκερως

Δώστε χώρο στα συναισθήματά σας για να βρείτε έναν αρμονικό δρόμο. Είναι η στιγμή να διεκδικήσετε τη δύναμή σας και να βελτιώσετε τις συνεργασίες σας. Ακολουθήστε την παρόρμησή σας και γίνετε δημιουργικοί, σπάζοντας τη ρουτίνα. Η βραδιά προμηνύεται ονειρική, ιδανική για ρομαντισμό ή ουσιαστική αυτοφροντίδα.

Υδροχόος

Περιορίστε την κριτική προς τους άλλους, καθώς συχνά αντανακλά δικές σας ανασφαλείς. Ανάδειξε τα χαρακτηριστικά που θαυμάζεις και ανανέωσε τον χώρο του σπιτιού σου. Αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει να διώξετε τη στασιμότητα. Η δημιουργικότητα θα είναι ο οδηγός σας, φέρνοντας νέες και παιχνιδιάρικες ιδέες στο προσκήνιο.

Ιχθύες

Βάλτε σε προτεραιότητα την οργάνωση της καθημερινότητας για να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας. Νέες ρουτίνες θα σας βοηθήσουν να προωθήσετε τα προσωπικά σας σχέδια, αφήνοντας χρόνο για διασκέδαση. Πειραματιστείτε με νέες ιδέες και καταγράψτε τις σκέψεις σας. Η υποστήριξη από το περιβάλλον σας θα είναι καθοριστική.