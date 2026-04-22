Βασίλισσα Ελισάβετ: Η εμβληματική τσάντα της βγαίνει για πρώτη φορά προς πώληση

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε κάποτε πει στον σχεδιαστή των διάσημων τσαντών της ότι ποτέ δεν ένιωθε πλήρως «ντυμένη» αν δεν είχε μια τσάντα στο χέρι της.

Τώρα, η Launer, το brand στο οποίο η βασίλισσα Ελισάβετ παρέμεινε πιστή για περισσότερα από πέντε δεκαετίες, διαθέτει για πρώτη φορά στο κοινό μία από τις αγαπημένες της τσάντες, κατασκευασμένη ακριβώς σύμφωνα με το κατασκευασμένο κατά παραγγελία σχέδιό της, στο πλαίσιο της επετειακής συλλογής για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια είχαμε την τιμή να συνδεόμαστε με την αείμνηστη μεγαλειότητά της και είναι προνόμιο να τιμούμε την κληρονομιά της μέσα από αυτήν την ξεχωριστή περίσταση», δήλωσε στο PEOPLE ο CEO της εταιρείας Gerald Bodmer από το γραφείο του στο Σάρεϊ.

Η τσάντα Tosca ήταν από τις αγαπημένες της, και η βασίλισσα την είχε σε μαύρο σχέδιο και μπεζ χρώμα.



Ενώ το κλασικό σχέδιο διέθετε αποσπώμενη χρυσή αλυσίδα, η έκδοση της βασίλισσας είχε δερμάτινο λουράκι, επίσης αποσπώμενο. Εκείνη όμως δεν το χρησιμοποιούσε ποτέ ως clutch. Αυτή η μικρή αλλαγή θεωρείται ότι έγινε για πρακτικούς λόγους και άνεση, στοιχεία που χαρακτήριζαν πάντα το προσωπικό της στιλ.

«Για πρώτη φορά, αυτή η εμβληματική τσάντα διατίθεται στο κοινό, κατασκευασμένη με την ίδια εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια όπως το πρωτότυπο, με το κομψό δερμάτινο λουράκι που προτιμούσε η αείμνηστη Μεγαλειότητά της», λέει ο CEO της Launer, Gerald Bodmer, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής της εταιρείας από το 1981 και θυμάται με υπερηφάνεια την ημέρα που η βασίλισσα Ελισάβετ επισκέφθηκε το εργοστάσιο στο Walsall, κοντά στο Μπίρμιγχαμ, το 1992.

«Είναι απίστευτο όταν συναντάς κάποιον σαν κι αυτόν, πόσο φυσιολογικός είναι», λέει, σχολιάζοντας τον χρόνο που πέρασε η βασίλισσα με τις γυναίκες του εργοστασίου, οι οποίες είναι τόσο εξειδικευμένες στη δουλειά τους, ώστε εκπαιδεύονται να κατασκευάζουν κάθε τσάντα από την αρχή μέχρι το τέλος, μια διαδικασία που απαιτεί πάνω από οκτώ ώρες χειροτεχνίας.

