ΕΚΘ: Να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Την απόσυρση του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ζητά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) τονίζοντας πως σε αυτό “περιγράφεται ένα μοντέλο απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, ανακύκλωσης της ανεργίας, ομηρίας των εργαζόμενων και υποβάθμισης των δομών, θέτοντας σε κίνδυνο το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών”.

Η ανακοίνωση του ΕΚΘ:

Στο προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία στελέχωσης για κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών», περιγράφεται ένα μοντέλο απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, ανακύκλωσης της ανεργίας, ομηρίας των εργαζόμενων και υποβάθμισης των δομών, θέτοντας σε κίνδυνο το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών.

Μεταξύ των άλλων προβλέπει τα εξής:

Οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Π.Δ. 85/2022. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων δε μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δύο (2) χρόνια. Μετά θα καταρτίζεται νέος. Εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης οι οποίες θα είναι 11μηνης και 8μηνης διάρκειας. Η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα voucher. Οι προσλήψεις δε θα γίνονται πριν το Νοέμβριο, εφόσον καταφέρουν να αναμορφωθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις από τα voucher.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή αντεργατική νεοφιλελεύθερη ρύθμιση που ελαστικοποιεί ακόμη περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απέχει από τη «δέσμευση» της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη διασφάλιση της εργασίας των εργαζομένων με Εθνική Χρηματοδότηση.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) δίχως εξάρτηση από επισφαλή προγράμματα και voucher. Κατάργηση της «Διάταξης Βορίδη» τώρα και της πρόβλεψης στον υπό σύνταξη νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη άσκηση εφέσεων από τις Νομικές Υπηρεσίες «απαλλάσσοντας» από κάθε ευθύνη τις Διοικήσεις των Δήμων, ενώ οδηγούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Η υποστελέχωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεθοδευμένα οδηγεί στο κλείσιμο των δομών των Δήμων και στο ξεπούλημα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά και εργολαβικά συμφέροντα. Δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών με σταθερή και μόνιμη λειτουργία όλων των δομών .

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στηρίζει το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων όπως και τις επικείμενες κινητοποιήσεις τους.

Οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης ενώνουμε τις φωνές μας για οριστική λύση μονιμοποίησης και διασφάλισης των εργαζομένων και όχι κάποια μεταβατική λύση που θα διαιωνίζει την ανασφάλεια και την εργασιακή ομηρία. Διεκδικούμε επίσης, την πλήρη χρηματοδότηση των Δήμων για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών, από Εθνική Χρηματοδότηση και όχι αποκλειστικά από voucher.

Ζητάμε την κατάργηση της «Διάταξης Βορίδη» για την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου στις εργασιακές διεκδικήσεις, ώστε τα Δημοτικά Συμβούλια να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων και απόσυρση του προσχεδίου νομού.