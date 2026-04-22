Πέλλα: Συνελήφθη ιερόσυλος που άνοιξε 11 παγκάρια εκκλησιών και έπαιρνε χρήματα

Ένας 56χρονος που βούτηξε χρήματα από παγκάρι Ιερού Ναού συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, καθώς νωρίτερα εισήλθε σε Ιερό Ναό και αφαίρεσε από το παγκάρι, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο προαναφερόμενος άνδρας, την τελευταία διετία διέπραξε άλλες 10 κλοπές χρηματικών ποσών από παγκάρια Ιερών Ναών στην περιοχή, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.