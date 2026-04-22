Ζάκυνθος: 33χρονος γρονθοκόπησε την πρώην του και προσπάθησε να χτυπήσει αστυνομικούς με ΙΧ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στη Ζάκυνθο, προχώρησαν χθες μέλη της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Ο συλληφθείς διέφευγε της σύλληψης από την Δευτέρα το απόγευμα, όταν και έγινε εις βάρος του η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύντροφό του.

Η 43χρονη, επίσης Ζακυνθινή, κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας τον 33χρονο ότι την εξύβρισε, την απείλησε και την γρονθοκόπησε, μέσα στο σπίτι της στο Καλλιτέρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 33χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, καθώς αποπειράθηκε να τους χτυπήσει με το όχημά του, καταφέρνοντας έτσι να διαφύγει. Τελικά, συνελήφθη μία μέρα μετά, χθες στις 17.30, στην ευρύτερη περιοχή του Καλλιτέρου.

Ζάκυνθος

