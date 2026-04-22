Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Απριλίου:

1500: Ο πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Αδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει «Νήσο του Αληθινού Σταυρού», επειδή νόμιζε ότι ήταν νησί.

1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται από σφαίρα στο Φάληρο. Εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

1897: Η Μάχη των Φαρσάλων. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον Ταξίαρχο Σμολένσκη, παρά τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους. (Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897)

1915: Χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη Μάχη του Υπρ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 γάλλοι στρατιώτες.

1931: Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων.

1963: Συνέρχεται το ιδρυτικό συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ) στο θέατρο Χατζηχρήστου στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρός της θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου ο μετέπειτα δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος.

Γεννήσεις

1724: Ιμάνουελ Καντ, γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού. («Η κριτική του καθαρού λόγου») (Θαν. 12/2/1804)

1937: Τζακ Νίκολσον, αμερικανός ηθοποιός.

1943: Λουίζ Γκλικ, αμερικανίδα ποιήτρια, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2020. (Θαν. 13/10/2023)

Θάνατοι

1616: Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ισπανός συγγραφέας. («Δον Κιχώτης») (Γεν. 29/9/1547)

1894: Κώστας Κρυστάλλης, έλληνας πεζογράφος και ποιητής. («Ο τραγουδιστής του βουνού και της στάνης») (Γεν. 1868)

1954: Ευγένιος Ευγενίδης, έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος. (Γεν. 22/12/1882)

Γιορτάζουν

Νέαρχος, Νιάρχος, Νιάρχω.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα της Μάνας Γης
  • Ημέρα της Γης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μετ’ εμποδίων οι πρώτες αιτήσεις στην πλατφόρμα – “Κολλάει” το σύστημα λόγω υπερφόρτωσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Μπουντούρης ενόψει των τελικών του FIBA Europe Cup με τη Μπιλμπάο: “Θα είμαστε πιο έτοιμοι από πέρσι”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Νέο ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο σε τάνκερ – “Θα χτυπήσουμε τα δίκτυα του Ιράν όπου και αν λειτουργούν”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Tουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή στο Ρίο ντε Τζανειρο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην ΠΑΘΕ – Σύγκρουση αυτοκινήτων στην γέφυρα Γαλλικού – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική συνοδεία-αστραπή οδήγησε σε ασφαλή γέννα – “Νόμιζα δεν θα έρθουν, έμεινα έκπληκτος”