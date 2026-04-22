Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

Νομοθετική ρύθμιση εντός 10-15 ημερών για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί, εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Το ζήτημα συζητήθηκε και στην συνάντησή του με την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, που, όπως είπε, επίσης ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι γι τα πλημμελήματα δεν τίθεται θέμα επιτάχυνσης, ενώ για τα κακουργήματα η ρύθμιση θα πρέπει να είναι συνταγματικά ορθή.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η θητεία των ενταλμένων δικαστών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Η υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου εδώ και 117 χρόνια, είπε. «Το γεγονός ότι η κυρία Κοβέσι υπέβαλε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο σημαίνει ότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα. Κατά συνέπεια και μόνο αυτό το πλαίσιο δείχνει αν είναι αρμόδιο ή όχι. Αν δεν αναγνώριζε την αρμοδιότητα, γιατί υπέβαλε αίτημα;» διερωτήθηκε.

Επίσης, διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυρία Κοβέσι έθεσε ζήτημα για το Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τοποθετηθεί γι αυτό, αλλά δεν ετέθηκε».

Ο κ. Φλωρίδης αμφισβήτησε τα περί κρίσης στη δικαιοσύνη, υπενθυμίζοντας πρόσφατες αποφάσεις, όπου κόμματα και πολίτες επικρότησαν, όπως στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής και τις υποκλοπές. Ωστόσο, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για «εξωφρενικά περιστατικά» και «τραμπουκισμούς κατά δικαστών». Το υπουργείο κάλεσε τις δικαστικές ενώσεις και την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας για να συμφωνήσουν στην προστασία των δικαστών και των εισαγγελέων. «Θα βρούμε μία καλή λύση για να αντιμετωπίζονται τα θέματα όπως πρέπει» είπε εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπάρξει το νέο πλαίσιο.

