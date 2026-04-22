Δέκα χρόνια Panorama Charity Fun Run στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη – Επιστρέφει στις 10 Μαΐου

Δέκα χρόνια πριν, ξεκίνησε μια διαδρομή που έμελλε να γίνει ο πιο αγαπημένος θεσμός του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Φέτος, το 10ο Panorama Charity Fun Run – Μελίνα Λαζαρίδου 2026 επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, γιορτάζοντας μια δεκαετία γεμάτη αθλητισμό, συγκίνηση και έμπρακτη αλληλεγγύη.



Την Κυριακή 10 Μαΐου, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη μετατρέπεται σε μια απέραντη διαδρομή αγάπης. Σε συνεργασία με τον Πολυαθλητικό Σύλλογο «Λέοντες» Πανοράματος και τον ΣΕΓΑΣ, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού & Νεολαίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη επετειακή διοργάνωση, όπου κάθε βήμα έχει έναν ιερό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών της «Λάμψης», των φίλων της «Αντηρίδας» και των παιδιών του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο.



Με το σύνθημα “τρέχουμε για καλό σκοπό” ο Δήμος ενώνει τις δυνάμεις του με στόχο φέτος να απογειωθούν οι συμμετοχές σε έναν θεσμό που υπερβαίνει τα στενά διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη καθώς κάθε χρόνο οι δρομείς ξεπερνούν τα 2.000 άτομα όλων των ηλικιών μεταξύ των οποίων ακόμη και μητέρες με καροτσάκια.



Η διοργάνωση αποτελεί πλέον μια ισχυρή παράδοση για την περιοχή, ενώ φέρει τιμητικά το όνομα της αείμνηστης Μελίνας Λαζαρίδου που υπηρέτησε τον θεσμό, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της μέσα από την αδιάλειπτη κοινωνική της δράση και την προσφορά της στον συνάνθρωπο.



«Συμπληρώνουμε δέκα χρόνια σε μια διαδρομή που ξεκίνησε οραματικά και έγινε η δική μας παράδοση ανθρωπιάς. Δέκα χρόνια τώρα, αυτός ο αγώνας δεν μετριέται με τα χιλιόμετρα που διανύουμε, αλλά με τα χαμόγελα που μοιράζουμε. Για εμένα, το “Μελίνα Λαζαρίδου” είναι η ίδια η ψυχή του δήμου μας. Είναι η στιγμή που αφήνουμε στην άκρη τα “εγώ” και γινόμαστε ένα μεγάλο “εμείς” για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Στην επέτειο αυτής της δεκαετίας, σας περιμένω όλους στο Πανόραμα. Να τρέξουμε, να περπατήσουμε, να γιορτάσουμε μαζί. Με το σύνθημα “Τρέχουμε για καλό σκοπό”, κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη και στηρίζουμε έμπρακτα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Στις 10 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην εκκίνηση!. Σας περιμένω!», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



Η αυλαία του 10ου Panorama Charity Fun Run – Μελίνα Λαζαρίδου ανοίγει στις 10:00 π.μ. με τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Νεολαίας, Γιάννη Καρτάλη.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των 3 διαδρομών

10:30 π.μ.: Εκκίνηση Αγώνα 10 χλμ.

11:15 π.μ.: Εκκίνηση Αγώνα 5 χλμ.

11:30 μ.: Εκκίνηση Αγώνα 2 χλμ.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις προγραμμάτων αθλητισμού από το Fitness Together στον χώρο του ΟΑΚ Πανοράματος όπου θα πραγματοποιηθεί και ο τερματισμός των αγώνων.



Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με τις απονομές και την επετειακή τελετή λήξης.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο τηλέφωνο 2316027719.



Για ηλεκτρονική εγγραφή επισκεφτείτε την διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/14841/about