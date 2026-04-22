Δ. Τεμπονέρας για την εκδήλωση Τσίπρα: Βρισκόμαστε στους πρόποδες μιας νέας πολιτικής πρότασης

«Ανέκαθεν ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε τόπος συνάντησης διαφορετικών ρευμάτων της ευρύτερης Αριστεράς, από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού», ανέφερε ο Διονύσης Τεμπονέρας ενόψει της συμμετοχής του στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου.

«Στην προσπάθεια αυτή ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κομβικό ρόλο ως παράγοντας ενότητας και ανασύνθεσης. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να απελευθερώσει μια συζήτηση αναγκαία για τον προοδευτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν είναι και η δική μου συμμετοχή, όπως και άλλων ομιλητών σε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Τεμπονέρας.

«Σε μερικούς μήνες από σήμερα έχουμε εθνικές εκλογές και η αγωνία των πολιτών οφείλει και πρέπει να βρει πολιτική έκφραση σε αυτή την προσπάθεια. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει παρών, αλλά βεβαίως και τα υφιστάμενα κομματικά σχήματα -και επικεντρώνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ- έχουν αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν μπαίνουν σε ένα παζάρι αδιέξοδου κομματικού πατριωτισμού», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στους πρόποδες μιας νέας πολιτικής πρότασης, η οποία ακριβώς έχει αποκομίσει την εμπειρία του παρελθόντος, την εμπειρία διακυβέρνησης, την εμπειρία εγχειρημάτων και την εμπειρία προγραμματικών συγκλίσεων».

«Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δει να υπάρχουν νέες προτάσεις που αφορούν και την οικονομία και την κοινωνική συνοχή και την αποκατάσταση των θεσμών, οι οποίοι τόσο έχουν πληγεί, αλλά βεβαίως και το Κράτος Δικαίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Άρα λοιπόν εδώ ας κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και τα κείμενα. Θα υπάρξουν βεβαίως και τα πρόσωπα, αλλά βεβαίως και η οργανωτική δομή, η οποία θα αποτυπώσει ένα νέο συλλογικό πολιτικό εγχείρημα. Είμαστε άλλωστε, ξέρετε, στις αρχές μιας πολιτικής πρωτοβουλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

