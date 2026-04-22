Κρήτη: Στο ξωκλήσι που επισκεπτόταν μαζί με την Ελευθερία Γιακουμάκη έδωσε τέλος στη ζωή του ο πρώην σύντροφός της

Η εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη παραμένει ανεξιχνίαστη, με την οικογένειά της να ζει στιγμές αγωνίας.

Οι εξελίξεις πήραν ακόμη πιο σκοτεινή τροπή μετά την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της, ενός άνδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών.

Οι συγγενείς της αγνοούμενης έχουν «παγώσει» από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της 43χρονης και αδυνατούν να πιστέψουν όσα έχουν συμβεί.

Ο φόβος ότι ο άνθρωπος που ενδεχομένως γνώριζε κρίσιμες λεπτομέρειες για την τύχη της «πήρε την αλήθεια μαζί του στον τάφο» κυριαρχεί στις σκέψεις τους.

Την ίδια στιγμή δηλώνουν στο protothema.gr με βεβαιότητα ότι η Ελευθερία δεν θα εξαφανιζόταν ποτέ από τις ζωές των παιδιών της χωρίς να τους ενημερώσει. Κομβικό σημείο της υπόθεσης παραμένει το λευκό όχημα με το οποίο φέρεται να αποχώρησε και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Η απουσία του ενισχύει το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την εξαφάνιση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο σημείο όπου ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο μέρος αλλά για το εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, στον προφήτη Ηλία, ένα σημείο που επισκεπτόταν συχνά με την αγνοούμενη Ελευθερία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Σύμφωνα με το protothema.gr, ανέβηκε το λιθόστρωτο μονοπάτι πάνω από το ξωκλήσι και σε ένα κοίλωμα του βράχου ανάμεσα σε εικόνες Αγίων, αυτοπυροβολήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Είχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα, προσθέτοντας νέα κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση.

Το σημείο που έβαλε τέλος στη ζωή του ο 40χρονος:

Το ενδιαφέρον των ερευνών συγκεντρώνεται πλέον στο λεγόμενο «τρίγωνο» Γιούχτας – Αθάνατοι – Δάφνη, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε γειτονικές περιοχές, όπως οι Βασιλειές. Οι έρευνες από αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και να συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

Το τελευταίο μήνυμα

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εστιάζουν σε ένα φαινομενικά απλό, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο: το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη από το κινητό της προς τον γιο της, με τη φράση «θα σε καλέσω αργότερα». Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν ήταν η ίδια που έκλεισε το τηλέφωνο ή αν το κινητό της χρησιμοποιήθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί αναλύουν τα δεδομένα από το στίγμα της συσκευής, τα οποία τοποθετούν το κινητό σε μια ευρύτερη ζώνη που εκτείνεται από τη Δάφνη έως τους Αθανάτους, με βασικό σημείο αναφοράς την περιοχή του Γιούχτα.

Από την πλευρά του ο γιος της 43χρονης, Βαγγέλης Ροζάκης, δήλωσε στο Action24 πως ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα του έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα. Μετά το «αυτοματοποιημένο μήνυμα» δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία του κ. Ροζάκη με την μητέρα του «και αυτό δεν το θεωρούμε και κάτι που θα μας ηρεμήσει. Από τη στιγμή που δεν σήκωνε το τηλέφωνο και απλά στάλθηκε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα καταλαβαίνετε πως είναι παράξενο». Ο ίδιος είπε πως ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα του έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα.

«Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί»

Για τη σχέση που είχε η μητέρα του με τον πρώην σύντροφό της, ο κ. Ροζάκης είπε στον ΣΚΑΙ: «Ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχει παρατηρήσει».

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «Μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Τον πρώην σύντροφο που βρέθηκε νεκρός «τον γνωρίζαμε πολύ λίγο, ότι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου», είπε ο κ. Ροζάκης στο Action24. «Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου», συμπλήρωσε.

Μετά τον χωρισμό, «η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί ούτε ο πρώην σύντροφός της με είχε ενοχλήσει. Γενικότερα στο διάστημα της σχέσης τους υπήρχαν οι φυσιολογικοί καβγάδες και αυτά και διήμερο-τριήμερο που μπορεί να ήταν σε διάσταση μεταξύ τους υπήρχε μια ενόχληση από το συγκεκριμένο άτομο, να ρωτάει τι κάνει η μητέρα μου και όλα αυτά. Στην περίπτωση του χωρισμού του προηγούμενου τριμήνου δεν μας είχε ενοχλήσει, ούτε τα αδέρφια, ούτε τη μητέρα μου».