Στην Ιταλία ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τον “Κήπο των Δικαίων” – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μιλάνου

THESTIVAL TEAM

Στο Μιλάνο μετέβη ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όπου πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών και υπέγραψε τη σύμβαση δωρεάς ύψους 1,5 εκ. ευρώ με το Ίδρυμα Gariwo για τη δημιουργία του «Κήπου των Δικαίων» στη Θεσσαλονίκη.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του Προέδρου του Ιδρύματος Gariwo, Gabriele Nissim, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε και η προμελέτη για τη δημιουργία του νέου χώρου πρασίνου, ο οποίος θα αναπτυχθεί στην περιοχή πάνω από τον Κήπο του Νερού, στη συμβολή των οδών Πολυκλείτου Ρέγκου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμη ο Αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Σεφιχάς και άλλα στελέχη της ΙΚΘ. Συμφωνήθηκε η υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, Ισραηλιτικής Κοινότητας και Ιδρύματος Gariwo για τη λειτουργία και την ανάδειξη του «Κήπου των Δικαίων».

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου τον Μάρτιο του 2027. Ο νέος χώρος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παιδική χαρά και υποδομές προσβασιμότητας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για την πόλη, συνδυάζοντας το πράσινο με την ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης.

Κατά την παραμονή του στην ιταλική πόλη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ξεναγήθηκε στον «Κήπο των Δικαίων» του Μιλάνου, ένα αντίστοιχο έργο που έχει υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Gariwo και αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Αγγελούδης συναντήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης με τον Δήμαρχο του Μιλάνου Giuseppe Sala, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα βιώσιμου τουρισμού, αστικής κινητικότητας και στεγαστικής πολιτικής. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν τη συνάντηση το επόμενο διάστημα, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του παρουσία, προχωρώντας σε έργα με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς φορείς.

