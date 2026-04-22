Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε ότι η χώρα του ζήτησε από την Τουρκία να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν παγώσει.
Ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξετάσει οποιονδήποτε άλλο τόπο για μια συνάντηση με τον Πούτιν, την οποία ο Ζελένσκι επιδιώκει εδώ και καιρό για να επιταχύνει τη λήξη του πολέμου που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.
Σε σχόλια που έκανε σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ο Σιμπίχα δεν διευκρίνισε ποια ήταν η αντίδραση της Άγκυρας στην πρόταση.
Πηγή: ertnews.gr
- Δέκα χρόνια Panorama Charity Fun Run στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη – Επιστρέφει στις 10 Μαΐου
- Παύλος Σταματόπουλος: Η πιο δύσκολη, για λόγους πραγματικά ώρας, συνεργασία, ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο