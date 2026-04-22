Κ. Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση

«Μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα, μια απλή διασταύρωση στοιχείων, τα οποία είχαν δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και πάντα κατά τα λεγόμενά του», αφορούσε η επικοινωνία της με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα, η οποία, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, για το αίτημα άρσης ασυλίας που την αφορά, τόνισε ότι ουδέποτε άσκησε πίεση, ουδέποτε έδωσε εντολή, ουδέποτε ζήτησε παράνομη μεταχείριση.

Η κ. Παπακώστα απευθύνθηκε στους συναδέλφους της βουλευτές, λέγοντας ότι τους κοιτάζει με καθαρό βλέμμα, ότι δεν έχει τίποτε να φοβηθεί ούτε και να αποκρύψει.

«Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου όπου καλείται να αναμετρηθεί, όχι μόνο με τις ίδιες του τις αντοχές, αλλά με την ίδια την αλήθεια. Και η σημερινή, για μένα, είναι μια τέτοια στιγμή. Στέκομαι ενώπιον σας με απόλυτη συνείδηση της ευθύνης που φέρει ένα δημόσιο πρόσωπο, τόσο απέναντι στην κοινωνία, στους θεσμούς αλλά και στην ίδια τη δημοκρατία. Και το κάνω με καθαρό βλέμμα, με καθαρή συνείδηση, το κάνω κοιτώντας σας στα μάτια, ότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και απολύτως τίποτε να αποκρύψω», είπε η βουλευτής της ΝΔ.

Αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης και σε όσα της καταλογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κ. Παπακώστα Παλιούρα είπε ότι ως βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, το καλοκαίρι του 2021, δέχθηκε να μεταφέρει το αίτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ενός βιοπαλαιστή, τον οποίο τότε γνώρισε, για πρώτη φορά στη ζωή της. Το αίτημα αφορούσε την καθυστερημένη λήψη μιας μεμονωμένης ενίσχυσης, της ενισχυμένης ενίσχυσης του έτους 2020. «Το αίτημα αυτό, όπως μου το παρουσίασε και όπως μου το εξήγησε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, το θεώρησα εύλογο και νόμιμο, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως, από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, κατά τα λεγόμενά του. Από την επισκόπηση της δικογραφίας, προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε μένα, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο του διενεργηθέντος, σε εκείνον, ελέγχου, τον Μάρτιο του 2021 και όλων των κατατεθέντων στοιχείων και εγγράφων, τόσο του ιδίου όσο και των υπαλλήλων της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας. Η δική μου γνώση λοιπόν για την υπόθεση, προήλθε αποκλειστικά και μόνον από τον συγκεκριμένο κτηνοτρόφο, ο οποίος με έπεισε για τα λεγόμενα του και για τον οποίο δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να τον αμφισβητήσω. Άλλωστε εγώ το μόνο που έπραξα ήταν να θέσω τον Αύγουστο του 2021 το συγκεκριμένο αίτημα, υπ΄ όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρη ότι αυτό θα εξεταστεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν η οποιαδήποτε παρατυπία, ο Οργανισμός θα έπραττε να νόμιμα και τα προβλεπόμενα. Τελικώς, από τα έγγραφα που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκύπτει ότι παρά τη δική μου καλόπιστη διαβίβαση του αιτήματος του, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά ποτέ το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυσης, για το έτος 2020, και αυτό σημαίνει κάτι απολύτως σαφές. Ότι η δική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο αίτημα, δεν παρήγαγε απολύτως παράνομο αποτέλεσμα, δεν προκάλεσε απολύτως καμία οικονομική ζημία, δεν αλλοίωσε καμία απολύτως διοικητική πράξη, δεν δημιούργησε κανένα απολύτως παράνομο οικονομικό όφελος. Για το χρονικό διάστημα δε, πριν τον Αύγουστο του 2021, όπως και για τα επόμενα έτη, 2021, 2022, 2023 και 2024, εγώ δεν είχα απολύτως καμία γνώση ή ανάμιξη, γι΄ αυτό και αδυνατώ να εισφέρω το παραμικρό στοιχείων επιτυχών ενισχύσεων που έλαβε ο κτηνοτρόφος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ως άνω έτη», είπε η βουλευτής της ΝΔ, για τονίσει συμπερασματικά, ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά παρά μια τυπική διοικητική εκκρεμότητα, μια απλή διασταύρωση στοιχείων τα οποία είχαν δηλωθεί ορθά και αρμοδίως, από τον αιτούντα, κατά τον προβλεπόμενο χρόνο και πάντα κατά τα λεγόμενά του».

«Κατά συνέπεια, ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε ζήτησα οποιαδήποτε παράνομη μεταχείριση, ουδέποτε παρενέβην στο έργο καμίας διοικητικής υπηρεσίας. Έκανα μόνον αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής. Να ακούει τον πολίτη και να διαβιβάζει το αίτημά του στην αρμόδια διοίκηση, όταν θεωρεί ότι αυτό είναι εύλογο και δίκαιο», είπε η Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα και επέμεινε: «Ουδέποτε, ουδέποτε μέχρι και σήμερα διανοήθηκα να παραβώ το νόμο, πολλώ δε μάλλον να αναμιχθώ σε υπόθεση πρόκλησης οικονομικής ζημίας στα συμφέροντα της ΕΕ ή του ελληνικού Δημοσίου. Από την πρώτη στιγμή της πολιτικής μου διαδρομής, πορεύτηκα με εντιμότητα, με ευθύτητα, με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στους πολίτες που με εμπιστεύθηκαν. Και ακριβώς επειδή υπηρέτησα τη δημόσια ζωή, με αυτή τη στάση, δεν θα μπορούσα ποτέ, ποτέ, να δεχθώ να αιωρείται έστω και η παραμικρή σκιά ποινικής απαξίας στο όνομά μου, στην τιμή και στην υπόληψή μου. Σας ζητώ λοιπόν να εγκρίνετε τη άρση της ασυλίας μου, χθες. Να επιτρέψετε στη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Να μου επιτρέψετε να κριθώ, όπως κάθε απλός πολίτης. Δηλώνω δε απερίφραστα, πως έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στους εισαγγελικούς της λειτουργούς. Έχω εμπιστοσύνη ότι η αλήθεια είναι καθαρά θέμα χρόνου να αναδειχθεί. Γι΄ αυτό και μόλις κληθώ, θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να δώσω όλες τις εξηγήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ