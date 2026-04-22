Τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Κούδα, Αϊδινίου και Σπυρίδωνα θα βραβεύσει η Α` Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Α΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση τιμητικής βράβευσης βετεράνων ποδοσφαιριστών για τη διαχρονική προσφορά τους στον αθλητισμό και τη συμβολή τους στην αθλητική ιστορία της πόλης.

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που θα βραβευθούν είναι ο Γεώργιος Κούδας – ΠΑΟΚ, ο Κώστας Αϊδινίου – ΗΡΑΚΛΗΣ και ο Άγγελος Σπυρίδων – ΑΡΗΣ.

Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα  27 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

