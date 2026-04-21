Νίκη: Μετέωροι χιλιάδες εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Το σχέδιο νόμου για τους δημοτικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, που «συσχετίζει αριθμό προσλήψεων προσωπικού και προσκομισθέντα vouchers, απαξιώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και αποτελεί μεθοδευμένη διαδικασία διάλυσής τους», υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Το νέο σχέδιο νόμου για τους εργαζόμενους στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, με απαράδεκτη πολιτική μεθόδευση ανοίγει το δρόμο για την απομάκρυνση των εξειδικευμένων βρεφονηπιοκόμων και παιδαγωγών, ανεξαρτήτως ετών της προϋπηρεσίας τους, ενώ παράλληλα ωθεί χιλιάδες νέους γονείς να αναζητήσουν λύση στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Θυμούνται όλοι τις κοινωνικές αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το περιβόητο «σχέδιο Βορίδη», όταν είχε συνταχθεί εν μέσω πανδημίας. Τώρα όμως το «σχέδιο» εξελίσσεται περαιτέρω, απειλώντας με απόλυση το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΔΑΠ, εργαζόμενους που υπηρετούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους επί 20 και πλέον συναπτά έτη.

Αντί να πριμοδοτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι δήμοι της χώρας με κονδύλια και κίνητρα, ώστε να αναβαθμιστεί το έργο των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΔΑΠ εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και κτιριακά, η κυβέρνηση τώρα θα αμείβει τους παιδαγωγούς αναλόγως των voutchers που θα προσκομίζουν οι γονείς. Αν ένας γονέας δεν δικαιούται voucher, η ανάγκη του για δημόσια παιδεία αγνοείται», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει.

«Η Νίκη, καταγγέλλει ότι ένας τέτοιος πρωτάκουστος σχεδιασμός, που συσχετίζει αριθμό προσλήψεων προσωπικού και προσκομισθέντα vouchers, κατάφωρα απαξιώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και αποτελεί μεθοδευμένη διαδικασία διάλυσής τους.

Επιμένει στην καθολική πρόσβαση, ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός δομών, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη voucher και ζητά εγγυημένη χρηματοδότηση για την εξασφάλιση όλων των πόρων της λειτουργίας των δομών και για την προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην απολυθεί. Ζητά, τέλος, τη δημιουργία προσωποπαγών θέσεων σε κάθε Δήμο για το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού ΕΣΠΑ, ως μοναδική λύση για τη μετάβαση από την επισφάλεια στη σταθερότητα».