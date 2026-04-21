Ιταλία: Χαμός με κύκλωμα πορνείας – Εμπλέκονται παίκτες από την Ίντερ, τη Γιουβέντους και τη Μίλαν

Σάλος στην Ιταλία με κύκλωμα πορνείας, όπου εμπλέκονταν μέσα παίκτες από κορυφαίες ομάδες της Serie A, μέχρι και της F1.

Όπως αποκάλυψαν μερικές από τις κορυφαίες εφημερίδες της γειτονικής χώρας, όπως η «Gazzetta dello Sport» και η «Corriere dello Sport», από το 2019 υπήρχε κύκλωμα πορνείας που είχε τα πλοκάμια του όχι μόνο στα γήπεδα του ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά και στις πίστες της F1.

Οι συναντήσεις αυτές γινόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέχρι και προσφάτως. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ούτε καν τα μέτρα του COVID-19 δεν ήταν αρκετά, ώστε να ελαττώσουν τις «επισκέψεις» ποδοσφαιριστών (ξεπερνούν τoυς 80!) που ήθελαν να έρθουν σε επαφή με τις γυναίκες που εκδίδονταν.

Όπως κάνουν γνωστό τα ιταλικά ΜΜΕ οι παίκτες που έγιναν «πελάτες» αγωνίζονταν σε: Ίντερ, Γιουβέντους και Μίλαν.

Τα “πλοκάμια” του κυκλώματος έφτασαν μέχρι και στη Μύκονο

Ωστόσο, οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος δεν δρούσαν μόνο εντός Ιταλίας, αλλά, είχαν φτάσει μέχρι και τη Μύκονο. Αρκετοί από τους αστέρες που είχαν πάρε-δώσε με τις γυναίκες από το εν λόγω σύστημα έφτασαν να είναι μέχρι και στο νησί του Αιγαίου, ώστε να ικανοποιήσουν τα… γούστα τους.

Πέρα από τους σούπερ σταρ των ποδοσφαιρικών γηπέδων υπήρχαν και μερικοί οδηγοί από τη F1 που ήταν μπλεγμένοι στο εν λόγω κύκλωμα.