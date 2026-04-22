Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση πλαστικών – Επικίνδυνοι καπνοί και διακοπή κυκλοφορίας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών και πλαστικών, στη νέα είσοδο της Καλαμάτας, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη, ενώ από την καύση εκλύονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, καθιστώντας επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν υπήρχε κανείς μέσα στη μάντρα. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας. Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά το συντομότερο δυνατό, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Καλαμάτας στη νέα είσοδο, για λόγους ασφάλειας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

