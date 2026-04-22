Τροχαίο στη Λιοσίων: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο 20χρονοι εμπλεκόμενοι – Αύριο απολογείται ο 16χρονος που οδηγούσε τη μηχανή

Απολογήθηκαν σήμερα (22/04) οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στη Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/04), όταν 16χρονος Σουδανός παρέσυρε με τη μηχανή του μία 16χρονη η οποία έχει υποστεί εκτεταμένα τραύματα.

Εξηγήσεις ενώπιον ανακριτή έδωσαν η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Λιοσίων και ο συνομήλικος της, φερόμενος ως διαχειριστής της μηχανής.

Μετά την απολογία τους και σύμφωνα με το newsit.gr, ανακριτής και εισαγγελέας τους άφησαν ελεύθερους. Στον 20χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα, ενώ στη συγκατηγορούμενή του δεν επιβλήθηκε κανένας όρος.

Αύριο (23/04/) απολογούνται ο 16χρονος Σουδανός που οδηγούσε τη μηχανή, χωρίς βέβαια να διαθέτει δίπλωμα αλλά και ο συνεπιβάτης της μηχανής.

Υπενθυμίζεται ότι η μηχανή πετάχτηκε από το πουθενά με πολύ μεγάλη ταχύτητα παρασέρνοντας την 16χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Ο Σουδανός οδηγός της μηχανής μάλιστα, που είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν εγκατέλειψε την ανήλικη αιμόφυρτη στον δρόμο.

Η 16χρονη ήταν 5 ημέρες στη ΜΕΘ και σήμερα οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της με την κατάσταση της υγείας της όλο και να βελτιώνεται.