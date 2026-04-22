Θάσος: Σάλος με τα στρατιωτικά εμβατήρια στα Λιμενάρια από τα δημοτικά ηχεία ανήμερα της 21ης Απριλίου

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στη Θάσο καθώς ανήμερα της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, από τις δημοτικές ηχητικές εγκαταστάσεις στα Λιμενάρια ακούστηκαν στρατιωτικά εμβατήρια.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, αρκετοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν την έκπληξη αλλά και την αντίδρασή τους για το γεγονός.

Το περιστατικό σύμφωνα με το τοπικό μέσο έγινε χθες το βράδυ.

Σε ανακοίνωσή της η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Θάσου κατήγγειλε με ανακοίνωσή της το περιστατικό τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για «ατύχημα» ούτε για μια άστοχη επιλογή. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια που προσβάλλει ευθέως τη Δημοκρατία, τη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν απέναντι στη δικτατορία και τις αξίες μιας ανοιχτής, ελεύθερης κοινωνίας».

Η ανακοίνωση από την Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Θάσου:

Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Θάσου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το σημερινό περιστατικό στα Λιμενάρια, όπου από τα μεγάφωνα πολιτιστικού χώρου του Δήμου Θάσου,ακούστηκαν χουντικά εμβατήρια.

Δεν πρόκειται για «ατύχημα» ούτε για μια άστοχη επιλογή. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια που προσβάλλει ευθέως τη Δημοκρατία, τη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν απέναντι στη δικτατορία και τις αξίες μιας ανοιχτής, ελεύθερης κοινωνίας.

Μέλη της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Θάσου αντέδρασαν άμεσα, προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και το περιστατικό καταγράφηκε στο βιβλίο συμβάντων της Αστυνομίας.

Είναι αδιανόητο τέτοιες εικόνες να εκτυλίσσονται από δημοτικούς χώρους. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τα σύμβολα και τη μνήμη της χώρας μας, ούτε να αφήνει χώρο σε νοσταλγούς αυταρχικών καθεστώτων.

Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την άμεση απόδοση ευθυνών. Η Δημοκρατία δεν εκχωρείται, δεν υποτιμάται και δεν συμβιβάζεται.

Στεκόμαστε σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού και υπερασπιζόμαστε στην πράξη τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της λαϊκής κυριαρχίας.

Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Θάσου»

Καταδίκασε και το ΚΚΕ: «Βγήκαν από τις τρύπες τους σκουπίδια του παρελθόντος στα Λιμενάρια»

Την καταδίκη της για το συμβάν εξέφρασε και η τοπική οργάνωση του ΚΚΕ:

«Βγήκαν από τις τρύπες τους σκουπίδια του παρελθόντος στα Λιμενάρια, ανήμερα την 21η Απριλίου με στρατιωτικά εμβατήρια που έπαιζαν σ’ όλη την παραλιακή, διαπασών, στη μικροφωνική εγκατάσταση του δήμου Θάσου, κατά τις βραδινές ώρες.

Τεράστιες οι ευθύνες της δημοτικής αρχής που την καλούμε να καταδικάσει το γεγονός. Στον καιρό που η κυβέρνηση φορτώνει τη χώρα και το λαό με τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, οι διάφοροι “γραφικοί” μπορούν να αξιοποιηθούν από μηχανισμούς ενάντια στην λαϊκή πάλη. Για αυτό και πρέπει να απομονώνονται από το λαό και τους φορείς του. Στο νησί των αγωνιστικών παραδόσεων, δεν έχουν καμία θέση. Καλούμε τους προοδευτικούς συντοπίτες μας και τους φορείς του νησιού να καταδικάσουν το γεγονός».