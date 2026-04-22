Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πέλλα για τον 20ό Διεθνή Μαραθώνιο “Μέγας Αλέξανδρος” – Τι θα ισχύσει

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Πέλλα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 20ού Διεθνούς Μαραθώνιου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος».

Ειδικότερα, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και κατά το χρονικό διάστημα από τις 06:00 έως τις 11:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί θα ισχύσουν στη νέα παράκαμψη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από την Πέλλα έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και στο τμήμα της εθνικής οδού από το 35ο έως το 38,5ο χιλιόμετρο. Επιπλέον, κλειστή θα παραμείνει η παλαιά εθνική οδός από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο, όπως και οι οδοί Δαβάκη, Βασιλέως Παύλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου εντός της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας.

Παράλληλα, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:00, θα εφαρμοστούν αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της τελετής αφής της Αλεξανδρείου Φλόγας και της λαμπαδηδρομίας. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα αφορούν την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο τμήμα από τα φανάρια της Πέλλας έως το παλαιό αρχαιολογικό μουσείο, καθώς και τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ακροπόλεως, Τημενιδών, Αναγεννήσεως και Δαβάκη.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα προαναφερόμενα σημεία θα ισχύει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Τροχαίας, επισημαίνοντας ότι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος

