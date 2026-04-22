Διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή, κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του. Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά τη συμπλήρωση περίπου 10 ημερών νοσηλείας αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο υφυπουργός που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου, διανύει ήδη το έβδομο 24ωρο νοσηλείας, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και στενούς συνεργάτες του. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις από πρόσωπα του πολιτικού και φιλικού του περιβάλλοντος, οι οποίοι ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, με την ιατρική ομάδα να αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάστασή του και να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις για την εξέλιξη της νοσηλείας.

Γιώργος Μυλωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Το σημείο όπου αυτοπυροβολήθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Χαϊδάρι: Τι λέει η διευθύντρια του σχολείου για το ατύχημα με την 13χρονη – “Έπεσε με το κεφάλι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Βελόπουλος: Είναι ντροπή να βλέπεις να καταστρέφεται η κτηνοτροφία στη Λέσβο και ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνουν μόνο και μόνο για να σκυλέψουν ψήφους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: 56χρονη βούτηξε χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης που εργαζόταν

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν να μην εκτελέσει οχτώ γυναίκες: “Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μεγάλο πρόγραμμα διαγραμμίσεων στη Θεσσαλονίκη: Παρεμβάσεις σε βασικούς δρόμους έως τον Σεπτέμβριο