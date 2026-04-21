Μαγνησία: 52χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στον Αλμυρό

Σε κατάσταση σοκ είναι εδώ και λίγη ώρα η τοπική κοινωνία του Αλμυρού Μαγνησίας, καθώς εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή, μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του απαγχονισμένος ένας 52χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr τον 52χρονο βρήκε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο το οποίο τον αναζητούσε. Δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ανησύχησε.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο συγγενής του εκλιπόντος μετέβη στο σπίτι στο οποίο δεν βρήκε κάποιον. Μόλις προχώρησε λίγα βήματα προς την αποθήκη με το θέαμα που αντίκρισε πάγωσε. Ο 52χρονος είχε απαγχονιστεί. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής.