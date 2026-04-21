Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Sea Trade Cruise Global 2026

Σε μία από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργανώσεις παγκοσμίως για την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό, τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Seatrade Cruise Global” στο Μαϊάμι των ΗΠΑ (13-16 Απριλίου 2026), συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας, του διεθνούς Τύπου και επιλεγμένων τουριστικών έντυπων μέσων, διασφαλίζοντας ότι η Κεντρική Μακεδονία παραμένει σταθερά στο επίκεντρο των μεγάλων εταιρειών κρουαζιέρας. Η σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω εδραίωση του προορισμού στον τομέα της κρουαζιέρας, καθώς το 2026 αναμένονται 57 προσεγγίσεις της Θεσσαλονίκης από διαφορετικά κρουαζιερόπλοια κορυφαίων εταιρειών κρουαζιέρας.

«Η Θεσσαλονίκη επιδεικνύει αξιοσημείωτη δυναμική και ανθεκτικότητα στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας. Η στρατηγική μας συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης αποφέρει αποτελέσματα, που καταδεικνύουν ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας προορισμός υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζει τις σύγχρονες υποδομές με μια μοναδική ταυτότητα.

Επιπλέον, το μεγάλο μας πλεονέκτημα αποτελεί η εγγύτητα της Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιας εμβέλειας ιστορικά και φυσικά τοπόσημα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Βεργίνα, το Δίον, η Αρχαία Πέλλα, οι Αιγές και ο Όλυμπος, που την αναδεικνύουν σε έναν ελκυστικό και δυναμικά αναπτυσσόμενο διεθνή προορισμό κρουαζιέρας», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.