Θεσσαλονίκη: Νέα επιχείρηση καλλωπισμού στον άξονα της Γούναρη – Βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε σήμερα η νέα επιχείρηση καλλωπισμού στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία και εστιάζει στον καθαρισμό και την ανάδειξη των δημόσιων χώρων που βρίσκονται γύρω από τα μνημεία στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (21/4) συνεργεία της ιδιωτικής εταιρείας «Kärcher» ξεκίνησαν την επιχείρηση από την περιοχή της Ροτόντα και συνέχισαν κάτω από την οδό Εγνατία.

Συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης έπλυνε το πλακόστρωτο μπροστά από την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα).

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

@karcher_greece Καλημέρα από την όμορφη #thessaloniki 💛 #karchergreece #cleaningproject ♬ sonido original – The Greath Music C. Andre

Θεσσαλονίκη

