MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης σε Σαρλ Μισέλ: Να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Τουρκία από το 1974 κατέχει τμήμα της Κύπρου που συνιστά πλέον ευρωπαϊκή επικράτεια υπενθύμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον Σαρλ Μισέλ, ο οποίος αναφέρθηκε με θετικό τρόπο εγκώμιο στην Τουρκία για τη σχέση της με την Ευρώπη.

Αφορμή της ανάρτησης του Μισέλ ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την τουρκική επιρροή.

Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχολίασε ότι «η Τουρκία είναι

-βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ

-κεντρικός εταίρος στο μεταναστευτικό

-“διάδρομος” στο ενεργειακό

-μείζων παίκτης στο αμυντικό στο πλευρό της Ευρώπης

-και σοβαρός περιφερειακός παίκτης

Η Ευρώπη δεν γίνεται πιο δυνατή με το να θέτει διπλά πρότυπα και να απλοποιεί την πραγματικότητα».

Η απάντηση του Κύπριου προέδρου ήλθε λίγες ώρες αργότερα: «Αγαπητέ Σαρλ, καθώς μιλάς για διπλά πρότυπα, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να καταλαμβάνει ευρωπαϊκή επικράτεια».

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε παρέμβασή της τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αμβούργο για την 80ή επέτειο της εφημερίδας Die Zeit, εξέφρασε την υποστήριξή της στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισε μάλιστα ότι «πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα».

