Λάουρα Κοβέσι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη – Επί τάπητος η ανανέωση θητείας των Ευρωεισαγγελέων

Σε καλό κλίμα διεξήχθη, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση της Λάουρας Κοβέσι με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον υπουργό και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και Γιάννη Μπούγα. Την ελληνική αντιπροσωπεία συμπλήρωνε η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας, Ελένη Καρκαμπούνα.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενημερώθηκε για τα αιτήματα που η ίδια είχε θέσει κατά την προηγούμενη επίσκεψη της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, έχουν ικανοποιηθεί πλήρως όλα τα αιτήματα που τέθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση, για την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τρεις επιπλέον εντεταλμένους εισαγγελείς και έξι διοικητικούς υπαλλήλους. Για το θέμα αυτό, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη εκδοθεί Υπουργική απόφαση, με την οποία, όπως τονίζεται, η χώρα μας αποκτά την καλύτερη αναλογία Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανά πληθυσμό στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε στην κα Κοβεσι ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι υποστηρικτική του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα που έθεσε η ίδια τον περασμένο Οκτώβριο. Η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας φέρεται να ενημερώθηκε για τη δικονομική διάταξη που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο για την κατά προτεραιότητα δικαστική διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Η τροπολογία αναμένεται να «πατά» πάνω στον παλιό νόμο 4022/2011 και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να είναι έτοιμη το έτοιμο 10ημερο.

Τι ειπώθηκε για τη θητεία των τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Επί τάπητος τέθηκε και το θέμα της ανανέωσης της θητείας τριών Ευρωεισαγγελέων, των οποίων η θητεία λήγει στα τέλη Ιουνίου, της κας Παπανδρέου, της κας Θάνου και του κ. Μουζάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εννέα εισαγγελείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις θέσεις που ανανεώνονται ή τις θέσεις που καλύπτονται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.

Τέλος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν υπήρξαν αναφορές από την κα. Κόβεσι για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν φαίνεται ότι τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών.